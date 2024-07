STF diz que apagão cibernético afetou sistemas, mas principais serviços foram restabelecidos Origem do problema parece estar dentro da CrowdStrike, empresa de segurança digital Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 19/07/2024 - 11h25 (Atualizado em 19/07/2024 - 11h29 ) ‌



Apagão global também atingiu sistema do STF Fellipe Sampaio/SCO/STF - 22/02/2021

O Supremo Tribunal Federal informou que foi afetado na madrugada desta sexta-feira (19) por um problema cibernético mundial causado por uma falha em um dos sistemas que utiliza, mas os principais serviços já foram restabelecidos. Segundo a Corte, por volta das 7h o portal do STF foi restabelecido. Os sistemas judiciais e os principais sistemas administrativos já estão funcionando adequadamente.

“Serviços de apoio, principalmente utilizados pelo público interno, ainda estão sendo reativados”, disse o STF.

Vários países sofreram nesta sexta-feira um apagão cibernético que atingiu empresas aéreas, de transportes, de mídias e companhias de telecomunicações. A Microsoft informou que sofreu uma falha que impede a utilização de softwares e serviços próprios. Este problema afeta empresas em todo o mundo.

“Estamos investigando um problema que impacta o acesso aos aplicativos do Microsoft 365 e a serviços”, informou a companhia nas redes sociais há algumas horas. Na página de status do Azure, plataforma de computação em nuvem da companhia americana, há a informação de que a falha começou na noite de quinta-feira (18), o que provocou paralisações em todo o centro dos EUA.

Numa atualização mais recente, a Microsoft disse que conseguiu identificar a causa do problema e que está trabalhando para restaurar o acesso de todos os usuários.

Mas a origem de todo o problema parece estar dentro da CrowdStrike, empresa de segurança digital. Houve uma falha em um de seus sistemas de segurança — chamada de “Falcon”. Este software detecta invasões de sistemas e a falha aconteceu justamente neste ponto, e atingiu vários clientes, como a Microsoft, por exemplo.

Sistemas Brasileiros

No Brasil, ao menos quatro aplicativos de bancos brasileiros apresentam falhas. Ainda não se sabe se as falhas nos bancos do País têm relação com este evento. As notificações ganharam tração após às 6h (de Brasília), horário em que os relatos sobre o apagão global começaram.

O Hospital Sírio Libanês e o HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) apresentaram lentidão em seus respectivos sistemas por conta do apagão cibernético