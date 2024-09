STF diz que site foi alvo de ataque com intuito de desequilibrar rede Ataque de negação de serviço ocorreu no mesmo dia que acabou prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes para o X indicar um representante no Brasil Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 03/09/2024 - 17h48 (Atualizado em 03/09/2024 - 19h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No dia 29, acabava o prazo para que a rede social X informasse o novo representante Fellipe Sampaio/SCO/STF - 22/02/2021

O STF (Supremo Tribunal Federal) informou que na última quinta-feira (29) sistemas da Corte foram alvo de um DDoS (ataque de negação de serviço), ou seja, milhares de acessos simultâneos com o intuito de desequilibrar a rede e inviabilizar os serviços.

“Os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. A equipe técnica do tribunal agiu rapidamente, retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao Tribunal”, disse.

No dia 29, acabava o prazo dado pelo STF para que a rede social X (antigo Twitter) informasse o nome do novo representante da plataforma no Brasil. Logo, o número de usuários no site pode ter aumentado em razão da expectativa. Isso porque caso a empresa não se manifestasse, a rede social poderia ficar fora do ar no país, o que se confirmou no dia seguinte.

Na quarta-feira (28), o STF usou o próprio perfil no X para publicar um documento assinado pelo próprio Moraes no qual ele cobra o dono da empresa, Elon Musk, a apresentar em 24 horas o nome do novo representante do X no Brasil, sob pena de tirar a rede social do ar no país caso a ordem não seja cumprida.

‌



A publicação do STF foi em resposta a um post feito pela equipe de Assuntos Governamentais Globais do X em 17 de agosto, quando a empresa anunciou que iria encerrar as atividades do escritório da empresa no Brasil após Moraes ameaçar prender a representante da instituição no país caso a rede social não cumpra decisões judiciais.