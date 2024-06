STF forma maioria para manter suspensa por 60 dias ação sobre a desoneração da folha

Alto contraste

STF vai analisar aposentadoria por doença incurável (Gustavo Moreno/SCO/STF - 21.03.2024)

O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu, por 60 dias, a ação que discute a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam no país. O ministro atendeu a um pedido feito pela AGU (Advocacia-Geral da União). O movimento ocorre após Congresso e governo chegarem a um acordo e, na prática, o ministro mantém a desoneração da folha por 60 dias para possibilitar solução consensual.

Na prática, caso não exista uma solução entre Executivo em Congresso em até 60 dias, a desoneração voltará a ser suspensa.

A discussão ocorre em plenário virtual. Nesta modalidade, os ministros não discutem e apenas depositam seus votos. Se houver um pedido de vista, o julgamento é suspenso. Se houver um pedido de destaque, o julgamento é levado ao plenário físico e recomeça. Até o momento, seguiram Zanin os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.

Zanin aceitou o pedido porque, segundo ele, há um cenário em que os Poderes envolvidos relatam engajamento no diálogo interinstitucional para que sejam tomadas as providências necessárias.

“Os Poderes envolvidos relatam engajamento no diálogo interinstitucional para que sejam tomadas as providências necessárias”, diz Zanin no voto.

Acordo

O acordo sobre o fim da desoneração, firmado entre os representantes das empresas afetadas e o Legislativo, foi anunciado por Fernando Haddad no dia 9 de maio, depois de uma reunião com Rodrigo Pacheco. Segundo o ministro, a reoneração começa no próximo ano e aumenta gradualmente até 2028. Em 2024, o regime fiscal continua valendo integralmente.