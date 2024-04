Zanin autoriza inquérito sobre tapa de vice-presidente do PT em deputado dentro da Câmara Washington Quaquá, vice do PT, deu tapa em Messias Donato no plenário da Câmara em dezembro do ano passado

STF aceitou sugestão da PGR para investigar deputado do PT STF aceitou sugestão da PGR para investigar deputado do PT (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou nesta segunda-feira (8) o pedido de instauração de inquérito contra o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ). O parlamentar vai ser investigado no episódio em que deu um tapa no rosto do deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES) durante uma sessão no Congresso Nacional, em dezembro do ano passado.

A Procuradoria Geral da República (PGR) fez o pedido de investigação. Zanin também concordou em notificar o YouTube para preservar o vídeo chamado "Quaquá dá tapa no rosto de Messias Donato durante promulgação da tributária". A Polícia Federal será encarregada de realizar essa ação, seguindo as normas e procedimentos apropriados para a coleta de evidências digitais.

O deputado federal será notificado e, caso queira, terá um prazo de 15 dias para apresentar suas explicações sobre o caso. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Quaquá e aguarda sua resposta. Na época do incidente, a assessoria do deputado afirmou que a reação dele foi "desencadeada por uma agressão anterior".

O episódio aconteceu no dia 20 de dezembro do ano passado, no dia da promulgação da reforma tributária no Congresso, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de ministros do governo. A cerimônia foi marcada por embates entre parlamentares governistas e da oposição.

O vídeo que mostra a confusão foi postado pelo deputado agredido. As imagens mostram quando parlamentares da oposição proferem palavras de ordem contra Lula enquanto são filmados por Quaquá, que é vice-presidente do PT.

Deputado Quaqua me agrediu aqui no Plenário. Não ficará impune. pic.twitter.com/pubrwxhd3J — Messias Donato (@MessiasDonato) December 20, 2023

Em seguida, Donato segura o braço do parlamentar, na tentativa de impedir a filmagem. É nesse momento que Quaquá desfere um tapa no rosto do deputado do Republicanos. Messias Donato não reage, e o petista é contido por outros parlamentares.

A assessoria de Messias Donato também foi contatada para comentar o caso, porém ainda não respondeu aos pedidos da reportagem.