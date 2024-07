STF mantém prisão de homem acusado de mandar matar ex-mulher no Rio de Janeiro Ambos disputavam judicialmente a divisão de bens e a guarda do filho Brasília|Do R7, em Brasília 20/07/2024 - 09h09 (Atualizado em 20/07/2024 - 09h09 ) ‌



Mulher foi alvejada pelas costas Marcos Santos/USP - Arquivo

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal) , rejeitou o pedido de revogação da prisão de um homem acusado de mandar matar a ex-esposa. Ambos disputavam judicialmente a divisão de bens e a guarda do filho, que tem 11 anos.

O ex-marido teria monitorado a rotina da mulher através de ligações feitas para o filho do casal. Em agosto de 2018, a mulher caminhava com a criança na Barra da Tijuca quando foi alvejada pelas costas por tiros de revólver. O MPRJ (Ministério Público do RJ) denunciou duas pessoas que teriam atuado no crime, além do ex-marido.

A defesa solicitou habeas corpus ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e foi negado, levando então o recurso à Suprema Corte alegando abusividade e excesso de prazo na manutenção preventiva do réu. O homem aguarda julgamento pelo Tribunal do Juri.

Fachin afirma que a prisão está justificada pelo modo supostamente usado no crime, o que demonstraria a “especial gravidade e a periculosidade” do acusado. O ministro pontua que o crie teve viés de violência de gênero e que aconteceu na frente de uma criança.

Sobre o tempo de duração do processo, Fachin justifica ser um caso complexo e que a defesa apresentou recursos “sistematicamente”.