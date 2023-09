STF monta estrutura para posse de Barroso, que terá 1,2 mil convidados

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta quarta-feira (27) os últimos preparativos para a posse de Luís Roberto Barroso como presidente da Corte, que ocorrerá amanhã (28). Com a mudança, o vice passará a ser o ministro Edson Fachin. Foram enviados 1.200 convites para a cerimônia. Todos os 250 assentos no plenário da Corte serão ocupados pelos convidados. O tribunal colocará mais cadeiras dentro do local. Telões estão sendo instalados em outros ambientes para permitir o acompanhamento pelos demais presentes e pela imprensa.

Entre os convidados estão o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Ainda devem estar presentes integrantes dos tribunais superiores, a procuradora-geral da República interina, Elizeta Ramos, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, e familiares e amigos de Barroso e Fachin.

A sessão solene deve começar às 16h, sob a condução da atual presidente do STF, ministra Rosa Weber. Em seguida, o ministro Luís Roberto Barroso fará a leitura do termo de compromisso para o cargo de presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e assinará o termo de posse.









































Após o encerramento, haverá fila de cumprimentos no Salão Branco. Logo depois, vai acontecer um jantar em homenagem ao novo chefe do Judiciário em um salão de festas de Brasília.