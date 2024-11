STF recebe ação contra Flávio Bolsonaro por associar prefeito de Angra ao tráfico A ação foi apresentada pelo prefeito e a publicação feita em rede social já teve mais de 32 mil curtidas Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 31/10/2024 - 11h49 (Atualizado em 31/10/2024 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Flávio é alvo de ação na Justiça após publicar vídeo Edilson Rodrigues/Agência Senado

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão (MDB-RJ), apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma queixa-crime contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por declarações nas redes sociais depois das eleições municipais deste ano. Na ação, foi alegada a existência do crime de injúria. O R7 tenta contato com a assessoria do senador.

No caso, conforme o processo, em vídeo postado em 7 de outubro de 2024, em suas redes sociais, o senador teria associado o prefeito ao tráfico de drogas de Angra. A publicação teve no mesmo dia da sua divulgação mais de 32 mil curtidas. “Associar a imagem do Querelante ao narcotráfico é um completo devaneio que o Querelado tem propagado deliberadamente, algo que se distancia de qualquer forma de eventual liberdade de comunicação”, diz a defesa.

Para a defesa do prefeito, “é nítido” que o senador “se esconde atrás da imunidade parlamentar, usando - a para garantir um suposto direito de ofender, desmoralizar e injuriar”.

“Certamente, a imunidade parlamentar, é importante e necessária, mas não se trata de direito absoluto, pois se assim o fosse, seria dar amplo e irrestrito direitos a outrem, acobertando abusos e garantindo impunidades”, diz o prefeito na ação.

O gestor municipal pede ao Supremo que Flávio pague R$ 50 mil em alimentos ou medicamentos enviados a uma instituição beneficente local e preste serviços à comunidade. Caso o senador não concorde com o pedido, que haja a condenação por injúria.