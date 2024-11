Prédio do STF tem princípio de incêndio nesta segunda; fogo já foi controlado Episódio ocorreu em anexo do STF; ninguém ficou ferido, mas prédio teve que ser evacuado, segundo informou o Supremo Brasília|Thays Martins e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília, e Hariane Bittencourt, da RECORD 21/10/2024 - 19h55 (Atualizado em 21/10/2024 - 21h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bombeiros atuam no combate ao princípio de incêndio no STF Fellipe Sampaio /STF

O prédio de um dos anexos do STF (Supremo Tribunal Federal), que fica na Esplanada dos Ministérios, teve um princípio de incêndio nesta segunda-feira (21) por volta das 19h. O episódio ocorreu no segundo andar do anexo 2A, onde ficam os gabinetes dos ministros, e a situação já foi controlada.

Os anexos precisaram ser evacuados, e os bombeiros foram chamados. Ninguém ficou ferido. “Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas para a segurança de todos“, disse o STF.

A corte afirmou que o princípio de fogo chegou a espalhar fumaça pelo andar e disparou o alarme. A suspeita é de que um problema no ar-condicionado tenha sido a causa do problema, mas o tribunal disse que vai investigar a origem do foco do fogo junto ao Corpo de Bombeiros.

O princípio de incêndio teria acontecido em uma sala técnica do anexo, e parte da energia do prédio foi cortada.

‌



A perícia será feita nesta terça-feira (22). A RECORD apurou que ao menos seis pessoas (dois brigadistas e quatro servidores) receberam atendimento porque inalaram fumaça, mas não precisaram ser levadas ao hospital.

O STF é formado pelo edifício-sede e os anexos I e II. Mais de 1.000 servidores trabalham nos prédios.

‌



Histórico de incêndio

Em 2018, o mesmo prédio teve um princípio de incêndio provocado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Na época, o fogo também foi rapidamente controlado e não houve feridos. O prédio chegou a ser interditado para a averiguação dos danos do incêndio.

Nota completa do STF

Por volta das 19h desta segunda-feira (21), foi detectado um foco de fogo em uma das salas do segundo andar do anexo 2A do Supremo Tribunal Federal, que espalhou fumaça pelo andar e disparou o alarme. O princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas do STF, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas para a segurança de todos. A origem do foco será investigada juntamente com o Corpo de Bombeiros. Uma vistoria será realizada na manhã desta terça-feira (22), e só depois disso o segundo andar do Anexo 2A será liberado. Todo o restante do edifício está liberado. Seis pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça, mas não precisaram ser encaminhadas ao hospital.

*Com informações da Agência Brasil