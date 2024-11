STF volta a analisar em novembro soltura do ex-jogador Robinho Em setembro, a análise foi suspensa após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 29/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h03 ) twitter

Ex-jogador Robinho recorreu ao STF e julgamento foi suspenso Reprodução/RECORD

O STF (Supremo Tribunal Federal) volta a julgar, no próximo dia 15 de novembro, dois pedidos de habeas corpus do ex-jogador de futebol Robinho, que está preso por estupro desde março deste ano. Em setembro, a análise foi suspensa após um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, do ministro Gilmar Mendes.

O julgamento ocorrerá em plenário virtual. Nesta modalidade, os ministros apresentam seus votos por meio do sistema da Corte.

A defesa de Robinho contesta o cumprimento da pena de nove anos de prisão em território brasileiro. Antes do pedido de suspensão, o relator, ministro Luiz Fux, votou para negar os recursos apresentados pela defesa.

Para o ministro, a transferência da pena de Robinho para o Brasil é uma medida de cooperação internacional. “A Lei de Migração, no ponto em que disciplina a transferência de execução da pena, remete à competência constitucionalmente estabelecida do Superior Tribunal de Justiça para a homologação da respectiva sentença”, disse o ministro.

Após o pedido de vista, o ministro Edson Fachin antecipou o voto e seguiu Fux em um dos habeas corpus.

Atualmente, Robinho está na Penitenciária 2 de Tremembé (SP), após ser condenado na Itália por participação em um estupro coletivo em 2013. O pedido de transferência da pena da Justiça italiana foi aceito pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em 20 de março. Na época, os ministros da corte não avaliaram a inocência ou culpa de Robinho, apenas autorizaram o cumprimento da pena em território brasileiro.