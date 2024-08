STJ autoriza que Alberto Youssef retire tornozeleira eletrônica Ex-doleiro deveria usar equipamento por 27 anos, mas ministros entenderam que prazo é desproporcional Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 06/08/2024 - 15h52 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h51 ) ‌



Alberto Youssef terá abertas as contas de quatro empresas suas Valter Campanato/Agência Brasil - 21.02.2023

A Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) autorizou que o ex-doleiro Alberto Youssef retire o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Youssef foi preso pela Operação Lava Jato em março de 2014. A força-tarefa do Ministério Público Federal o acusou de ser o principal operador de propinas no esquema de corrupção na Petrobras. Condenado a mais de 100 anos de prisão, o doleiro passou dois anos e oito meses preso. Ele deixou o cárcere em novembro de 2016, mas cumpre o restante da pena em regime aberto.

Youssef usa a tornozeleira eletrônica em função da colaboração premiada que firmou com o Ministério Público Federal. Segundo o acordo, ele deveria ser monitorado com o aparelho por 27 anos.

No entendimento da maioria dos ministros que julgaram o caso, o uso da tornozeleira por mais de 20 anos é desproporcional e ofende a dignidade humana. De todo modo, a Quinta Turma do STJ definiu que o juízo da execução deve adotar alguma forma de monitorar o cumprimento da pena e dos termos da colaboração premiada.

Em 2015, o STF (Supremo Tribunal Federal) reconheceu e homologou o acordo de delação premiada firmado por Youssef. A delação dele e do ex-diretor Paulo Roberto Costa, também homologada pelo STF, deram origem a mais de 20 inquéritos contra parlamentares que investigam suposta participação de políticos no esquema que desviou recursos da Petrobras.