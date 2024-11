STJ define nomes de candidatos para vagas na Corte; veja quem são Listas formadas serão submetidas ao presidente da República para a escolha dos indicados, que serão sabatinados pelo Senado Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 15/10/2024 - 12h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h33 ) twitter

Agora, cabe ao presidente Lula escolher os nomes Carlos Felippe/STJ

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) definiu nesta terça-feira (15) as duas listas tríplices com as indicações para duas vagas que estão abertas na Corte. A primeira escolha foi entre desembargadores federais e a segunda entre membros do MP (Ministério Público). Agora, as listas formadas pelo tribunal serão submetidas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que escolherá entre os nomes.

As vagas foram abertas após aposentadorias das ministras Assusete Magalhães e Laurita Vaz. Na lista de desembargadores, constam Carlos Augusto Pires Brandão (17 votos), Daniele Maranhão Costa (18 votos) e Marisa Ferreira dos Santos (17 votos). Já na lista do MP figuram Maria Marluce Caldas Bezerra (17 votos), Sammy Barbosa Lopes (17 votos) e Carlos Frederico Santos (18 votos).

Cabe à Presidência da República a indicação dos nomes que, na etapa seguinte, serão enviados ao Senado para a sabatina na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania). Após a aprovação pela CCJ e pelo plenário do Senado, os indicados serão nomeados e empossados como ministros.

Segundo a Constituição, as cadeiras do STJ são divididas da seguinte forma: um terço entre juízes dos tribunais regionais federais; um terço entre desembargadores dos tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio STJ; um terço, em partes iguais, entre advogados e membros do ministérios públicos Federal, estaduais e do Distrito Federal e dos Territórios.

Ficaram de Fora

Entre os nomes que ficaram de fora da disputa estão a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o desembargador do TRF-4 Rogério Favreto e o desembargador do TRF-1 Ney Bello.