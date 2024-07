STJ e TSE não foram afetados por apagão cibernético; CNJ não tem registro de impacto Apagão está provocando atrasos em voos, além de prejudicar serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo, nesta sexta Brasília|Do R7, com informações da Agência Estado 19/07/2024 - 09h37 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h46 ) ‌



Apagão cibernético ocorreu nesta sexta-feira Marcelo Camargo/Agência Brasil

As assessorias do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informaram à reportagem que seus sistemas não foram atingidos pelo apagão cibernético global. Questionado, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) afirmou que não recebeu, até o momento, nenhuma informação de que tribunais estaduais ou federais tenham sido atingidos.

O apagão está provocando atrasos em voos, além de prejudicar serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo, nesta sexta-feira (19). Diversos países relataram problemas técnicos que afetaram redes de televisão nacionais, aeroportos internacionais operadoras ferroviárias, bolsas de valores e outros serviços.

A Microsoft informou que sofreu uma falha que impede a utilização de softwares e serviços próprios. Este problema afeta empresas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, diversas empresas aéreas como a American Airlines, Delta, United Airlines e outras tiveram de cancelar seus voos. O mesmo aconteceu em aeroportos na Alemanha, Reino Unido e na Holanda. Parte do sistema de trens na Inglaterra também parou.

“Estamos investigando um problema que impacta o acesso aos aplicativos do Microsoft 365 e a serviços”, informou a companhia nas redes sociais há algumas horas. Na página de status do Azure, plataforma de computação em nuvem da companhia americana, há a informação de que a falha começou na noite de quinta-feira (18), o que provocou paralisações em todo o centro dos EUA.

Numa atualização mais recente, a Microsoft disse que conseguiu identificar a causa do problema e que está trabalhando para restaurar o acesso de todos os usuários.

O diretor executivo da empresa de segurança digital CrowdStrike, George Kurtz, publicou em suas redes sociais que o apagão tecnológico desta sexta não se trata de “um incidente de segurança ou ataque cibernético”. Segundo ele, um defeito encontrado na última atualização de computadores que usam o sistema Windows foi detectado e “uma correção foi implantada”. E continuou: “nossa equipe está totalmente mobilizada para garantir a segurança e estabilidade dos clientes CrowdStrike”, conclui.

No Brasil, não foram reportados grandes impactos até o momento, mas houve problemas em algumas empresas e aplicativos de bancos. Nas redes sociais, clientes que tentam acessar o aplicativo de algumas instituições bancárias relataram problemas e uma mensagem de “tente acessar mais tarde”.