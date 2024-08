STJ lamenta morte de ex-ministro Waldemar Zveiter Ele foi ministro da Corte entre 8 de maio de 1989 até 16 de março de 2001 Brasília|Do R7, em Brasília 04/08/2024 - 12h57 (Atualizado em 04/08/2024 - 13h13 ) ‌



Ex-ministro tinha 92 anos Divulgação/TSE - Arquivo

O STJ (Supremo Tribunal de Justiça) lamentou a morte do jurista Waldemar Zveiter, que foi ministro da corte entre 1989 e 2001. Ele completou 92 anos no último mês e faleceu no sábado (3). O sepultamento e velório acontecem no Cemitério Israelita do Caju, no Rio de Janeiro neste domingo (4).

Zveiter nasceu em Brasópolis, Minas Gerais, e era formado pela Faculdade de Direito de Niterói. Ele foi ministro do STJ de 18 de maio de 1989 até 16 de março de 2001, quando deixou a Corte.

Enquanto advogado, o jurista foi presidente da Seccional da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro) em dois momentos diferentes entre os anos de 1973 e 1976. Já em 1983, foi empossado desembargador Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cargo que ocupou até a posse no STJ, em 1989.

Ocupou cargos no Conselho da Justiça Federal e no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) enquanto ministro do STJ. Entre as obras publicadas por ele estão O Judiciário e a Constituição e O Superior Tribunal De Justiça, O Federalismo Nacional E Outros Temas.