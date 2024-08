STJ restabelece condenação de dono de bar no Distrito Federal acusado de estuprar mulher Gabriel Mesquita foi condenado a 6 anos por estupro de vulnerável, mas foi absolvido Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 16h31 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dono do bar Bambambã, Gabriel Mesquita

A Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) reestabeleceu nesta terça-feira (13) a condenação de Gabriel Ferreira Mesquita, dono de um bar na Asa Norte , em Brasília, por estupro de vulnerável. Ele foi condenado em 2022 a 6 anos de prisão, mas depois foi absolvido.

De acordo com a denúncia apresentada pelo MPDFT (Ministério Público do DF) em 2020, Gabriel teria dopado uma mulher e abusado sexualmente da vítima enquanto ela não tinha condições para se opor. Outras 23 mulheres relataram abusos semelhantes. Veja abaixo uma matéria da RECORD da condenação de Gabriel:

De acordo com as investigações apresentadas, a vítima teria mantido contato com o acusado mesmo depois do crime. O juiz Antonio Saldanha Palheiro afirma que a troca de mensagens gerou “dúvida fundada” e, por isso, não se sentia “confortável” em votar pela condenação.

Três dos cinco juízes da Turma votaram pelo reestabelecimento da pena. Um deles, o juiz Rogério Schietti Cruz, afirma que os acontecimentos depois do crime não devem influenciar na condenação. “O que temos que julgar não é o comportamento posterior da vítima, que pode ser explicado por inúmeros fatores, mas o que efetivamente ocorreu. E me parece que, nesse sentido, com tudo que consta nos autos, não há dúvidas de que as evidências sinalizam para um expresso e reiterado dissenso da vítima, que não foi suficiente pra fazer cessar a iniciativa do acusado”, pontuou.

Publicidade

Três dos cinco juízes da Turma votaram pelo reestabelecimento da pena. Um deles, o juiz Rogério Schietti Cruz, afirma que os acontecimentos depois do crime não devem influenciar na condenação. “O que temos que julgar não é o comportamento posterior da vítima, que pode ser explicado por inúmeros fatores, mas o que efetivamente ocorreu. E me parece que, nesse sentido, com tudo que consta nos autos, não há dúvidas de que as evidências sinalizam para um expresso e reiterado dissenso da vítima, que não foi suficiente para fazer cessar a iniciativa do acusado”, pontuou.

Relatos em redes sociais

Em janeiro de 2020, Amanda* [nome fictício] publicar em redes sociais um texto em que descreveu uma violência sofrida. O agressor seria um homem politicamente engajado e interessante, mas que a violentou.

Publicidade

Publicidade 1 / 5 ‌



‌



‌



‌



‌

Mulheres relatam estupros no DF Mulheres relatam estupros no DF

Em poucas horas, a postagem — que não mencionava nomes — chegou a outras vítimas, que reconheceram as características do homem e se identificaram com o relato de Amanda. O texto teve mais de 1.700 reações, 314 compartilhamentos e 777 comentários endossando o conteúdo.

Amanda, então, teria recebido diversas mensagens de mulheres que tinham tido experiências parecidas com a dela e que tentavam contato. Elas contavam que tinham se envolvido com Gabriel Mesquita e até tinham tido relações sexuais consentidas com ele. No entanto, durante as relações, segundo elas, o homem retirava o preservativo e forçava práticas que iam contra a vontade das parceiras. Algumas declararam que foram dopadas ao ingerir bebidas que, suspeita-se, estavam adulteradas.

Publicidade