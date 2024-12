Super Copa Capital Sub-17 entra na segunda rodada em Brasília Com 16 equipes em sua 2ª edição, o campeonato reúne categoria de base de times como Atlético-MG, Bahia, Corinthians e Santos Brasília|Do R7, em Brasília 03/12/2024 - 11h15 (Atualizado em 03/12/2024 - 11h15 ) twitter

Primeira rodada da Super Copa Capital Sub-17 Instagram/Reprodução

Com uma média de 4,25 gols por partida, a primeira rodada da 2ª Super Copa Capital Sub-17 de futebol masculino fez a festa da torcida. Os jogos aconteceram no domingo (1º) e na segunda-feira (2), em quatro estádios do Distrito Federal.

Se na primeira edição, oito equipes participaram — e o Goiás acabou levando o título —, desta vez, 16 times de todo o Brasil lutam pelo troféu: Corinthians, Santos, Atlético-MG, Bahia, Capital, Canaã, Goiás, Vitória, Atlético-GO, Fortaleza, Ferroviária, Athletico Paranaense, Galvez-AC, Coimbra-MG, Vila Nova e Greval.

Confira os resultados da 1ª rodada:

Domingo (1/12)

‌



Grupo A – Sede JK

Capital 1×1 Corinthians – 10h

‌



Atlético Goianiense 7×0 Galvez-AC – 15h

Grupo B – Sede Abadião

‌



Bahia 3×1 Vila Nova – 10h

Atlético-MG 5×1 Canaã – 15h

Segunda-feira (2/12)

Grupo C – Sede Bezerrão

Greval 0x3 Santos – 10h

Fortaleza 3×1 Vitória

Grupo D – Sede Cecaf

Goiás 3×1 Ferroviária – 10h

Coimbra 0x4 Athletico Paranaense

Veja também a 2ª rodada da competição:

Terça-feira (3/12)

Capital x Atlético Goianiense

Estádio JK – 10h

Canaã x Bahia

Estádio Abadião – 10h

Corinthians x Galvez

Estádio JK – 15h

Atlético-MG x Vila Nova

Estádio Abadião – 15h

Quarta-feira (4/12)

Greval x Fortaleza

Estádio Bezerrão – 10h

Goiás x Coimbra

Cecaf – 10h

Santos x Vitória

Estádio Bezerrão – 15h

Ferroviária x Athletico Paranaense

Cecaf – 15h