Supermercado tinha 10,5 mil quilos de arroz tipo 3 sendo vendidos como tipo 1 Produto foi apreendido pela fiscalização Brasília|Do R7 01/11/2024 - 23h56 (Atualizado em 01/11/2024 - 23h56 )

Produto foi apreendido Mapa/ reprodução

Uma fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu 10,5 mil quilos de arroz de um supermercado que estavam sendo vendidos como tipo 1, mas eram tipo 3. O alimento foi empacotado por uma empresa do Rio Grande do Sul e estava sendo vendido em um mercado de Araraquara, no interior de São Paulo.

Segundo o ministério, o limite total de quebrados e quireras para o arroz tipo 1 é de 7,5% do peso. Porém, nos lotes do produto fiscalizado o resultado encontrado foi de 24,59% do peso, ou seja, mais de três vezes o permitido. A irregularidade se caracteriza como fraude ao consumidor, de acordo com os fiscais.

A pasta informou que a empresa pode requerer uma análise pericial. Caso seja confirmada a fraude, ela terá que substituir os lotes irregulares dos produtos apreendidos por lotes corretos.

O ministério orienta que caso o consumidor desconfie de algum procuto registre uma ocorrência na plataforma Fala BR, no site do Ministério da Agricultura.