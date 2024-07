Suspeito de roubar carro foge da polícia e morre em tiroteio perto de residência presidencial no DF Caso ocorreu nas proximidades do Palácio do Jaburu, na área central de Brasília; vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital

Episódio ocorreu nas proximidades do Palácio do Jaburu Planalto/Divulgação - arquivo

Um suspeito de roubo de carro, de 23 anos, morreu na tarde deste domingo (14) após trocar tiros com policiais militares do Distrito Federal. Antes do tiroteio, a PM diz que o homem desrespeitou uma ordem de parada e fugiu. Houve também uma perseguição, que só terminou após o motorista bater com o carro em uma cerca e capotar. O episódio ocorreu por volta das 14h30, próximo ao Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, na área central de Brasília. Os bombeiros chegaram a socorrer o suspeito e transportá-lo ao Hospital de Base, onde ele não resistiu e morreu.

Segundo a PM do DF, as equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas) apreenderam, além do carro roubado, um revólver, quatro munições usadas e quatro intactas. Os policiais envolvidos na ocorrência não tiveram ferimentos.

Em nota enviada à imprensa, a Polícia Militar disse que “durante o acompanhamento, o veículo furou sinais, passou por semáforos e demais veículos da via, colocando populares em risco, momento em que perdeu o controle, colidiu em uma cerca e capotou”.

Ainda segundo a corporação, “após a colisão, o suspeito saiu do automóvel e fugiu a pé para uma mata próxima”.

“Os militares iniciaram incursão com o objetivo de localizá-lo e foram surpreendidos por disparos de arma de fogo em sua direção. Os militares revidaram à injusta agressão e alvejaram o homem. De imediato, o socorro foi solicitado. O rapaz foi conduzido ao Hospital de Base, vindo a óbito”, detalhou a PM.

Execução perto do aeroporto

No início do mês, um homem de 28 anos foi assassinado em uma parada de ônibus próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. O rapaz trabalhava como lavador de carros em uma loja de aluguel de veículos e tinha acabado de sair do trabalho quando levou pelo menos oito tiros, dos quais quatro atingiram a cabeça.

Dois suspeitos foram presos em flagrante por policiais de Minas Gerais que passavam pelo local no momento do crime. Durante a fuga, houve troca de tiros, e um dos suspeitos acabou se ferindo e precisou ser encaminhado ao Hospital de Base. Em depoimento, um dos autores detidos disse que cometeu o crime por vingança. Segundo ele, seu irmão foi morto pela vítima há sete anos, na Bahia.

No início do mês passado, uma troca de tiros na Chaparral, em Taguatinga (DF), acabou com dois homens baleados. Três suspeitos roubaram um carro e utilizaram o veículo para cometer crimes na região. Durante uma abordagem da polícia, os homens iniciaram uma fuga. Na perseguição, eles trocaram tiros com os policiais, e dois foram atingidos.