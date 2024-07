‘Sustentabilidade ambiental está ligada à equidade de gênero’, diz Lira no P20 Neste ano, fórum que congrega presidentes dos Parlamentos do G20 foca em discutir a participação das mulheres na política

Lira participa de 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20 Itawi Albuquerque / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira (1º) que a “sustentabilidade ambiental está intrinsecamente ligada à equidade de gênero”. Segundo o deputado, mulheres, especialmente em situação de vulnerabilidade, são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Outra justificativa apresentada é que o público feminino desempenha um papel crucial na gestão de recursos naturais. A fala foi dada em discurso de abertura no P20, fórum que reúne os presidentes dos Parlamentos do G20 e que, neste ano, debate, exclusivamente, as questões que impactam diretamente a participação das mulheres na política e na sociedade.

“Promover a sustentabilidade ambiental, portanto, implica reconhecer o papel das mulheres como agentes de mudança e garantir sua participação ativa nos espaços de poder em que são debatidas e concebidas soluções para a sustentabilidade ambiental”, sustentou Lira.

No discurso, o presidente da Câmara também frisou a necessidade de promover a igualdade, autonomia econômica das mulheres e a superação do racismo. O aumento da participação feminina na política, segundo Lira, é caminho necessário para atingir a esses objetivos. “Quando mulheres ocupam posições de poder e liderança em uma sociedade, barreiras são rompidas e outras mulheres são incentivadas a buscar seu próprio caminho.”

Lira lembrou que a atual legislatura conta com o maior número de deputadas e senadoras na história do Parlamento brasileiro, mas ponderou que ainda é pouco. Para aumentar a participação, o deputado elencou algumas medidas para promover mais inclusão. Ele citou a lei que modifica o Código Penal para tipificar como crime a violência política contra a mulher, além de mudanças no Código Eleitoral, na Lei dos Partidos Políticos, na Lei das Eleições e no Código Penal para assegurar medidas que previnam, reprimam e combatam esse tipo de violência.

“Promover os direitos femininos é passo civilizacional que precisa ser dado. Somente quando todas as mulheres tiverem voz, autonomia, segurança e oportunidade de alcançar seu pleno potencial é que teremos o mundo justo e harmônico que tanto desejamos”, encerrou Lira.

A 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20 acontece em Maceió (AL) e conta com a participação de cinco organismos internacionais — União Interparlamentar, União Europeia, ONU, ONU Mulheres e Mercosul. Há a presença de 26 países representados por 171 parlamentares.

