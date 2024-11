Sustentabilidade no sistema de Justiça é discutida em conferência em Brasília Evento reúne especialistas nacionais e internacionais em temas relacionados à sustentabilidade no auditório do CJF Brasília|Do R7 23/10/2024 - 22h32 (Atualizado em 23/10/2024 - 22h36 ) twitter

1.ª Conferência Internacional para a Sustentabilidade do Poder Judiciário Rômulo Serpa/Agência CN

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) promove entre esta quarta (23) e quinta-feira (24) a 1ª Conferência Internacional para a Sustentabilidade no Sistema de Justiça. O evento reúne especialistas nacionais e internacionais em temas relacionados à sustentabilidade no auditório do CJF (Conselho da Justiça Federal), em Brasília.

Entre as autoridades presentes está o ministro Herman Benjamin, presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do CJF. Na abertura do evento, o conselheiro Guilherme Feliciano destacou a importância do Poder Judiciário se preparar para a Cop 30 (Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Clima), que será no Pará no ano que vem.

“O CNJ tem desempenhado um papel central, apresentando resoluções que garantam a adoção pelos tribunais de práticas institucionais cada vez mais sustentáveis“, afirmou o conselheiro, que preside a Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social”, disse.

Já o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), destacou a necessidade da gestão correta dos recursos. “Nós estamos matando o planeta em todos os setores da vida por uma utilização totalmente inconsequente dos recursos”, afirmou.

‌



Depois da abertura, começou uma audiência pública onde serão apresentadas 24 boas práticas. Todas elas ficarão disponíveis no site do CNJ para servir de inspiração para os setores público, privado e terceiro setor.

Durante o evento também haverá a assinatura do Pacto Nacional de Sustentabilidade para o Sistema de Justiça.

‌



A conferência continua nesta quinta. A abertura do dia será feita pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).

Veja a programação de quinta:

9H – ABERTURA

‌



Presidente de mesa: Conselheiro Guilherme Feliciano – Presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social

9H15 – CONFERÊNCIA MAGNA DE ABERTURA

Ministro Luís Roberto Barroso

10H – 1ª MESA: SUSTENTABILIDADE NA PERSPECTIVA GLOBAL

Presidente de mesa: Conselheiro Guilherme Feliciano – Presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Paul Clemenst-Hunt

Andrew Gilmour, Co-Founder & CEO the LACONIC – Natural Capital Monetization in Chicago

11H – 2ª MESA: SUSTENTABILIDADE E MINISTÉRIO PÚBLICO

Presidente de mesa: Conselheiro Pablo Coutinho Barreto – Membro da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Suzana Fairbanks Lima de Oliveira, Procuradora da República em São Paulo (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural), titular do 5º OCITA – Ofício de Coordenação e Integração da Tutela Ambiental da Amazônia – Desenvolvimento Sustentável, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

Afonso de Paula Pinheiro Rocha, Procurador do Trabalho.

Ivana Lúcia Franco Cei. Conselheira do CNMP

12H15 – INTERVALO PARA O ALMOÇO

14H – 3ª MESA: SUSTENTABILIDADE E ADVOCACIA

Presidente de mesa: Conselheiro Marcello Terto e Silva

Luiz Claúdio Allemand, Ex-Conselheiro do CNJ, CEO da Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial em Vitória-ES.

Sóstenes Marchezine, Advogado, Sócio-Diretor do Instituto Global ESG e do Grupo Arnone em Brasília.

Ana Carolina Naves Dias Barchet, Conselheira e Presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil.

15H – 4ª MESA: SUSTENTABILIDADE E PODER JUDICIÁRIO

Presidente de mesa: Conselheira Daniela Pereira Madeira – Membro da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Alberto Bastos Balazeiro, Ministro do Tribunal Superior Do Trabalho e coordenador nacional do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho.

Fábio César dos Santos Oliveira, Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ. (DGE/CNJ)

Rafaela Santos Martins da Rosa, Juíza do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (TRF4)

Fernanda Menna Pinto Peres, Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. (TJSP)

16H30 – MESA DE ENCERRAMENTO

Conselheira Daniela Pereira Madeira

Conselheiro Pablo Coutinho Barreto

16H45 – LEITURA E ASSINATURA SIMBÓLICA DO PACTO NACIONAL DE SUSTENTABILIDADE PARA O SISTEMA DE JUSTIÇA

Conselheiro Guilherme Feliciano

17H30 – CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO

João Paulo Capobianco - Secretário-Executivo do Conselho Nacional Do Meio Ambiente – CONAMA.