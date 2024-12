Tarifa aérea doméstica ficou mais barata em 22 estados e no Distrito Federal Queda no preço médio está ligada ao querosene de aviação, que caiu 25% em outubro Brasília|Do R7 03/12/2024 - 17h17 (Atualizado em 03/12/2024 - 17h17 ) twitter

Sudeste teve preços mais baratos em outubro Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

O preço do bilhete aéreo ficou mais barato em 22 estados brasileiros e também no Distrito Federal, segundo um levantamento da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A tarifa diminuiu pelo terceiro mês seguido. O preço médio no mês de outubro foi de R$ 685,05, quase 12% a menos que o mesmo período de 2023. Entre janeiro e outubro deste ano, houve queda de aproximadamente 5% nos preços.

Segundo o ministério de Portos e Aeroportos, a diminuição na tarifa é justificada pelo QAV (querosene de aviação), que caiu 25% em outubro e 11% no acumulado do ano em relação aos valores praticados em 2023.

O ministro Silvio Costa Filho pontua outros indicadores podem ter ajudado na diminuição da tarifa média. “A economia brasileira segue em franca expansão, assim como a renda média do trabalhador, que acumulou alta de 3,9% no terceiro trimestre deste ano. Com maior poder de compra, temos crescimento na demanda por voos e mais brasileiros voando pelo nosso país. Quando a economia cresce, a aviação decola”, acrescenta.

O levantamento da Anac aponta que houve redução nas tarifas em todas as regiões do país. O Norte teve a maior variação de baixa de preço (21,17%), seguido pelo Centro-Oeste (19,30%), Sudeste (14,33%), Sul (4,86%) e Nordeste (4,12%).

Por estado, o maior registro de queda foi em Roraima, Rondônia e Amazonas, com 41%, 36,6% e 33,6%, respectivamente.

O Sudeste teve os preços mais baratos em outubro, se comparado ao mesmo período de 2023, com valor médio de R$ 629,01. Todas as cidades da região tiveram queda, com o Rio de Janeiro tendo a maior redução, com 17,8%, seguido por Minas Gerais (16,90%), São Paulo (12,70%) e Espírito Santo (10,50%).

Já o Nordeste teve a maior média de tarifa doméstica em outubro. Apesar disso, sete estados tiveram redução no valor do bilhete, principalmente Alagoas, que foi de R$ 1.051 para R$ 861,39. O menor preço da região foi da Bahia, com R$ 712,08, seguida pelo Maranhão (R$ 732,25) e Sergipe (R$ 770).