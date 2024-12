Tarifas dos táxis do Distrito Federal têm reajuste após 10 anos sem aumento Os taxistas têm até 90 dias para atualizar os taxímetros Brasília|Do R7 07/12/2024 - 21h51 (Atualizado em 07/12/2024 - 21h51 ) twitter

Tarifa dos táxis terá reajuste Divulgação/Semob-DF

As tarifas dos táxis do Distrito Federal sofreram reajuste após 10 anos desde o último aumento. O decreto com os novos valores foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF na sexta-feira (6). Os taxistas têm até 90 dias para atualizar os taxímetros.

O reajuste foi de 25,83%. Dessa forma, a tarifa inicial passou para R$ 6,59. O quilômetro na bandeira 1 vai custar R$ 3,59, e na bandeira 2, R$ 4,61. A tarifa horária passará a custar R$ 39,91 por hora.

O decreto também atualizou os valores cobrados a infratores do serviço de táxi. A tabela passou a vigorar assim:

I – Multa do Grupo A = R$ 221,04 – infração leve

‌



II – Multa do Grupo B = R$ 503,64 – infração média

III – Multa do Grupo C = R$ 578,08 – infração grave

IV – Multa do Grupo D = R$ 1.264,20 – infração gravíssima