TCDF abre concurso para auditor e procurador com salários de até R$ 37 mil Inscrições do certame, organizado pelo Cebraspe, ocorrem em setembro; pedido de isenção da taxa será em agosto Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 05/08/2024 - 14h59 (Atualizado em 05/08/2024 - 15h00 ) ‌



Provas acontecem em datas diferentes Tony Oliveira/Agência Brasília

O Tribunal de Contas do Distrito Federal abriu nesta segunda-feira (5) o concurso com sete vagas imediatas para auditor de controle externo, com remuneração de R$21.183,51, e uma para o cargo de procurador do Ministério Público junto ao TCDF, com remuneração inicial é e R$ 37.731,80. O Cebraspe foi escolhido como banca organizadora. O edital foi publicado no Diário Oficial do DF.

Para a vaga de procurador, o certame terá formação de cadastro de reserva. A seleção e será dividida em cinco fases: prova objetiva, prova discursiva (com aplicação prevista para 15 dezembro), inscrição definitiva, exame de higidez física e mental e sindicância de vida pregressa e investigação social, prova oral e avaliação de títulos.

A prova objetiva será composta por 200 questões que envolvem assuntos de controle externo e legislação institucional; direito administrativo; direito constitucional; direito civil; direito processual de contas; direito processual civil; direito penal; direito do trabalho; direito ambiental; direito empresarial; direito financeiro e econômico; direito previdenciário; e direito tributário.

Para concorrer a vaga, o candidato deve ter diploma de bacharelado em direito e ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica após a conclusão do nível superior.

Auditor de Controle Externo

Para o cargo de auditor de controle externo serão sete vagas, sendo três para microinformática e infraestrutura de TI, duas para a área de psicologia e duas para arquivologia. A prova será aplicada em 17 de novembro, com as questões objetivas, no período da manhã, e a discursiva pela tarde. Veja a divisão do concurso abaixo:

prova objetiva 1 : Conhecimentos Básicos com 35 questões;

prova objetiva 2 : Conhecimentos Específicos com 60 questões;

prova objetiva 3 : Conhecimentos Especializados com 65 questões.

prova discursiva

Os conhecimentos básicos englobam disciplinas de língua portuguesa; Lei Orgânica do Distrito Federal; regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal; conhecimentos acerca do direito federal e da política para mulheres; legislação; e estatística e raciocínio lógico.

Já os conhecimentos específicos e especializados variam conforme a área do auditor.

Inscrições

As inscrições para o auditor de controle externo começarão em 13 de setembro e vão até 2 de outubro, pelo site do Cebraspe. A taxa é de R$161,17. Para procurador do Ministério Público, o período ficará aberto de 20 de setembro a 21 de outubro. A taxa é de R$382,73.

O certame oferecerá isenção da taxa de inscrição para doadores de sangue, beneficiário de programa social, prestador de serviço à Justiça Eleitoral, comissário ou agente de proteção da Infância e da Juventude e pessoas com deficiência. Para doador de medula óssea, a isenção será de 50%.

O pedido de isenção integral ou parcial deverá ser feito de 22 a 28 de agosto, para auditor de controle externo, e de 26 de agosto a 2 de setembro, para procurador.





*Sob supervisão de Alexandre de Paula