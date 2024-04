Brasília |Do R7, em Brasília, com informações da Agência Estado

Tebet diz que manter meta de déficit zero depende de cálculo conjunto com Haddad Ministra disse que não consegue comentar resultados das projeções porque a soma final não foi feita

Alto contraste

A+

A-

Tebet não garantiu manutenção da meta fiscal Tebet não garantiu manutenção da meta fiscal (Marcelo Camargo/Agência Brasil — 22.8.2023)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira (2) que ainda não tem os números de projeção de saldo fechados para afirmar se o governo federal poderá ou não manter a meta de fazer um superávit de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025. A expectativa é de que os dados sejam entregues pela Fazenda até quarta-feira (3). O alvo fiscal precisa ser proposto ao Congresso no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), a ser enviado em abril.

Tebet disse não ter condições de falar sobre o tema sem os dados sobre a receita, mas não descartou uma mudança. "A (receita) menos B (despesa) para 2025 tem que dar superávit de 0,5%. Se não der, vamos com muita clareza levar isso para a [JEO] Junta de Execução Orçamentária e dizer: os números não batem, ou nós vamos rever meta ou não vamos rever meta. O que vamos fazer? Vamos enfrentar assim mesmo? Vamos rediscutir meta de 2025 e 2026? Aí é uma decisão que só a Junta vai tomar", disse depois do Seminário Internacional de Boas Práticas de Planejamento de Médio e Longo Prazo, em Brasília.

Na entrevista coletiva, Tebet chegou a afirmar que a rediscussão da meta de 2024 também estaria na mesa. Questionada, corrigiu afirmando que o alvo fiscal deste ano não está sendo rediscutido, mas que ele é avaliado mês a mês, com peso especial em maio.

Ainda sobre o PLDO de 2025, Tebet disse que espera fazer uma reunião com a equipe na sexta-feira (5) para que um encontro da JEO possa ser marcado para a próxima semana. "Com os números fechados, vamos ter a realidade na nossa porta, se conseguiremos manter 0,5% de superávit ou não", declarou.

Segundo ela, enquanto o Ministério da Fazenda tem os números relativos à receita, o Ministério do Planejamento e Orçamento é responsável pelos dados de despesa. "Vamos bater os números. Ele Haddad só tem um número, eu só tenho outro. Esse casamento precisa acontecer, ele tem o lado da receita, nós temos o lado da despesa", afirmou.