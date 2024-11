Tema da redação do Enem 2024 é ‘Desafios para a valorização da herança africana no Brasil’ Neste ano, mais de 4,3 milhões de inscritos estão buscando uma vaga no ensino superior por meio do exame Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/11/2024 - 14h05 (Atualizado em 03/11/2024 - 14h58 ) twitter

Estudantes próximos a local de prova do Enem, em Brasília, neste domingo (3) EDUARDO F. S. LIMA/Estadão Conteúdo - 03.11.2024

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. O anúncio foi feito neste domingo (3) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em suas redes sociais. No primeiro dia de provas desta edição, os candidatos também respondem a questões de ciências humanas, linguagens e códigos.

Neste ano, mais de 4,3 milhões de inscritos estão buscando uma vaga no ensino superior por meio do exame. Na edição anterior, o tema da redação foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulher no Brasil.” Os participantes têm cinco horas e meia para concluir a prova deste domingo.

Na redação do Enem 2024, milhões de estudantes vão escrever sobre o tema: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 3, 2024

Já o segundo dia do exame acontece no próximo domingo (10) e será dedicado às provas de ciências da natureza e matemática, com 45 questões em cada caderno. O tempo de prova será de quatro horas e meia, encerrando o Enem 2024.

Sem interrupções

Em visita à Sala de Acompanhamento do Enem 2024, o ministro da Educação, Camilo Santana, comentou que o primeiro dia de prova ocorre sem interrupções por falta de energia elétrica. Apesar das fortes chuvas em algumas regiões de Mato Grosso do Sul e São Paulo, Santana explicou que as salas de prova foram abertas mais cedo nessas áreas para que os candidatos pudessem se abrigar da chuva.

“Algumas regiões enfrentaram chuvas intensas, mas abrimos as salas de aula com antecedência para que os alunos portadores se abrigassem e realizassem as provas sem transtornos”, explicou o ministro.

Camilo Santana destacou um aumento no número de inscrições confirmadas. “Nós tivemos um aumento comparado com 2022 e agora, no segundo ano do governo do presidente Lula, um aumento de aproximadamente 27% a mais de alunos inscritos confirmados para o Enem 2024 [...] e um aumento significativo dos alunos matriculados no terceiro ano do Ensino Médio que estão fazendo a prova esse ano e que se inscreveram, comparado com o ano anterior”, explicou.

Lula visita à sala de monitoramento

Neste domingo (3), primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a Sala de Monitoramento do Enem, localizada na sede do Inep em Brasília. Acompanhado dos ministros Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Lula conferiu os preparativos para o início das provas de linguagens, ciências humanas e redação.

Também participam da visita o presidente do Inep, Manoel Palácios, e a primeira-dama, Janja da Silva. “A educação é um símbolo de independência. Quanto mais jovens, quanto mais pessoas forem aprovados pra a gente é melhor”, afirmou Lula.