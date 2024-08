Tesoureiro do BRB é suspeito de furtar R$ 90 mil de malote em agência bancária no DF Polícia Civil cumpriu nesta sexta mandado de busca e apreensão na casa do servidor do banco Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 13h03 (Atualizado em 09/08/2024 - 13h04 ) ‌



Tesoureiro é investigado pela polícia civil PCDF/Divulgação

Um tesoureiro do BRB (Banco de Brasília) é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal pela suspeita de furtar R$ 90 mil de um malote de dinheiro enviado para uma agência bancária. Na manhã desta sexta-feira (9), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. As diligências apontaram que o servidor utilizou as prerrogativas do cargo para furtar a quantia no momento de recebimento dos malotes de dinheiro.

A investigação iniciou após o próprio BRB apontar que, em apuração preliminar, havia verificado que um funcionário tinha agido de forma suspeita e incomum no dia que o dinheiro foi furtado. Além disso, o banco também havia confirmado que os malotes haviam sido abastecidos corretamente na transportadora.

As buscas na residência do suspeito foram feitas para encontrar novos elementos que comprovem a participação do tesoureiro, que já atuava no banco desde 2009. O homem é investigado por peculato e se condenado pode pegar 12 anos de prisão.