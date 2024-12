TJDFT conquista prêmio CNJ de Qualidade na categoria Diamante pelo sexto ano consecutivo Honraria avalia critérios como governança; produtividade; transparência; e dados e tecnologia Brasília|Do R7 03/12/2024 - 19h48 (Atualizado em 03/12/2024 - 19h48 ) twitter

Primeiro vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati, recebeu prêmio TJDFT/ reprodução

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) conquistou, nesta terça-feira (3), o prêmio CNJ de Qualidade na categoria Diamante. Esta é a sexta vez seguida que o tribunal ganha o prêmio. O reconhecimento é dado aos tribunais após serem avaliados quatro eixos principais: Governança; Produtividade; Transparência; e Dados e Tecnologia.

Neste ano, a classificação considerou tanto a nota de corte atingida pelo Tribunal quanto a posição no ranking. O TJDFT alcançou 87,5% dos requisitos do prêmio, alcançando a pontuação necessária para a premiação na categoria Diamante.

A premiação foi entregue durante o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O primeiro vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati, recebeu o prêmio representando o presidente do TJDFT, desembargador Waldir Leôncio Júnior.

“O prêmio significa o reconhecimento do CNJ ao trabalho que vem sendo realizado pelo Tribunal quanto à acessibilidade, à celeridade na prestação jurisdicional e à qualidade do serviço prestado por Desembargadores, Juízes e servidores com participação dos advogados, da Defensoria Pública e do Ministério Público”, disse Roberval Belinati.

O prêmio

Todos os tribunais participam do Prêmio CNJ de Qualidade – exceto o Supremo Tribunal Federal (STF). Ao todo, são quatro Tribunais Superiores, 27 Tribunais de Justiça (TJs), seis Tribunais Regionais Federais (TRFs), 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e três Tribunais de Justiça Militar (TJMs) dos estados.

Este ano três tribunais conquistaram a categoria Excelência: o Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) com 93,5% de pontuação; o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que conquistou 97,8% de pontos; e o Tribunal Regional do Trabalho da 8.ª Região (PA/AP) com 95,2% de pontuação. Na categoria Diamante, foram premiados, ao todo, 19 tribunais.