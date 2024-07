Trabalhador cai de altura de 6 metros em hotel de luxo do DF e fica gravemente ferido Homem ficou com a cabeça presa em um registro; ele foi levado com quadro instável para o Hospital de Base Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 22/07/2024 - 12h52 (Atualizado em 22/07/2024 - 12h52 ) ‌



Homem caiu de cerca de seis metros Reprodução/Royal Tulip Brasilia -

Um trabalhador terceirizado caiu de uma altura aproximada de seis metros em um hotel de luxo do Distrito Federal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem de 38 anos ficou com a cabeça presa em um registro depois da queda. Ele estava trabalhando no momento do acidente, andando em um duto de gás, quando a grade de proteção cedeu e ele caiu.

O caso aconteceu no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte. Informações preliminares indicam que a vítima é terceirizado da unidade.

Segundo os bombeiros, ao chegar ao local, os agentes estabilizaram a vítima e o levaram para o Hospital de Base. A corporação informou que o trabalhador estava instável, com sangramento na cabeça e se queixava visão embaçada.

Em nota ao R7, o Complexo Brasília Alvorada lamentou o ocorrido e confirmou que o homem faz parte do quadro de funcionários de uma empresa terceirizada.

“O hotel esclarece que, imediatamente após o acidente, os socorristas foram acionados para que fossem tomadas as providências necessárias. O Complexo Brasília Alvorada segue cooperando com as autoridades nas questões relacionadas a esta ocorrência e está à disposição para prestar qualquer apoio e esclarecimentos necessários”, informaram.