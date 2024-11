Traficante internacional ligado ao Comando Vermelho é preso próximo a Brasília Foragido da Justiça do Rio de Janeiro, Estevão Vieira Dias foi o maior fornecedor de drogas para o PCC e Comando Vermelho em 2010 Brasília|Natália MartinsOpens in new window 14/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 20h28 ) twitter

A polícia investigava o traficante há cerca de 11 meses Polícia Civil de Goiás/Divulgação

A Polícia Federal, em conjunto com a PMGO (Polícia Militar de Goiás), prendeu o traficante internacional de drogas Estevão Vieira Dias, ligado a facção carioca Comando Vermelho. A ação aconteceu no domingo (13).

Foragido da Justiça do Rio de Janeiro, ele estava escondido na cidade de Águas Lindas de Goiás, a 50km da capital do país. A localização do foragido foi identificada após 11 meses de investigações. Estevão tinha sido preso em 2010 durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que desarticulou uma associação criminosa acusada de ser a principal fornecedora de drogas das facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital), de São Paulo, e do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro.

À época, a polícia encontrou uma agenda com detalhes das movimentações financeiras entre maio de 2009 e janeiro de 2010. Só na favela de Varginha, em Manguinhos, segundo as anotações, os traficantes movimentaram quase R$ 17 milhões em oito meses.

Notas fiscais falsas

Segundo as investigações, ele e o irmão Daniel Vieira Dias tinham uma empresa de distribuição de materiais de construção, a Confel. Eles emitiam notas fiscais falsas de materiais de construção para que caminhões carregados de drogas circulassem sem problemas.

Condenado a 22 anos e 8 meses de prisão por tráfico de drogas, tráfico internacional, lavagem de dinheiro, adulteração de veículo, apropriação de bem privado quando se é servidor público e por peculato digital, o traficante será transferido para um presídio em Goiás.