Transporte público do DF ganha 40 novos ônibus em renovação de frota Veículos são menos poluentes e já equipados para receber passagens em cartões de crédito, débito e digital Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/07/2024 - 11h28 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h28 ) ‌



ônibus foram entregues nesta terça Edis Henrique Peres/R7 - 23.07.202

Quarenta ônibus zero-quilômetro foram entregues para a população do Distrito Federal nesta terça-feira (23). Os novos veículos vão operar nas linhas do Plano Piloto, do Cruzeiro, do Lago Norte, do Varjão, de Sobradinho e de Planaltina. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade, 34 veículos são para renovação e substituição, e seis vão reforçar a frota. Todos são da empresa Piracicabana.

Ao R7, o secretário de Transporte, Zeno Gonçalves, destacou que Brasília já tem uma das frotas mais novas do Brasil. “A idade média dos ônibus da bacia 1, atendida pelo Piracicabana, é de dois anos e meio. E essa renovação da frota faz parte daquilo que é pactuado no contrato que temos com cada empresa, de garantir a modernização e sempre manter a nossa frota atualizada”, disse.

Zeno destacou que os veículos vão trazer mais conforto para os usuários, além de serem menos poluentes e já estarem equipados com a tecnologia para aceitar cartões de crédito e débito, além de cartões digitais, no pagamento das passagens. “Cada ônibus desses é uma melhoria na qualidade de vida da população. Hoje temos mais de 1 milhão de passageiros transportados por dia e 20 mil viagens diárias”, disse.

Secretário de governo do Distrito Federal, Zé Humberto destacou que o avanço tecnológico das frotas traz mais qualidade aos passageiros. “Eles trazem para o cidadão uma interação muito maior, porque eles trazem a internet social, por exemplo, além de serem equipados com um sistema moderno em relação ao uso de combustíveis, o que traz ganhos para o meio ambiente”, afirmou.

Os novos coletivos são convencionais e possuem capacidade para 80 usuários – 38 sentados e 42 em pé. O motor dos veículos é Euro 6, que prevê a diminuição de 70% dos poluentes, e o veículo é equipado com acessibilidade e elevador para acesso das pessoas com deficiência, oferecendo avanço tecnológico e conforto.

Zé Humberto destacou que as ações são um esforço do governador Ibaneis Rocha para manter a mobilidade do DF adequada para a população. “Nós olhamos o transporte como um ecossistema: tanto a questão do metrô, que estamos começando as obras da expansão para Samambaia, como as obras dos BRTs estão sendo desenvolvidas. Com todas essas ações, trazemos mais rapidez no trânsito e mais qualidade para as pessoas, ou seja, oferecemos mais tempo para a população, para eles cuidarem da família e ter tempo de lazer”, afirmou.