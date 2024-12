Transporte público do DF não aceitará mais dinheiro a partir de quarta-feira (11) Últimas 295 linhas que aceitavam dinheiro passarão a ser 100% digitais nesta semana Brasília|Do R7 07/12/2024 - 21h20 (Atualizado em 07/12/2024 - 21h20 ) twitter

Todos os ônibus do DF passarão a ser 100% digitais Divulgação/Semob-DF

Nenhuma linha do transporte público do Distrito Federal aceitará mais dinheiro em espécie a partir da próxima quarta-feira (11). As últimas 295 linhas que faltavam ser incluídas no sistema 100% digital passam esta semana a receber pagamentos somente por meios eletrônicos.

Ao todo, são 931 linhas que atendem todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Segundo o governo do Distrito Federal, entre junho e dezembro deste ano, o pagamento em dinheiro na catraca caiu de 29% para 7,4% do total de acessos. O meio mais usado pelos passageiros é o cartão Mobilidade, com 49,2% dos pagamentos e depois o Vale-transporte, com 32,3% do total. Os cartões bancários são usados em 11% dos acessos e somente 0,03% dos embarques ocorrem com uso de bilhete avulso.

Agora, os pagamentos das passagens nos ônibus poderão ser feitos cartões e débito ou crédito, contando que tenham opção de aproximação, cartões de transporte ou bilhete avulso.