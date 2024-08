Transporte público do DF será reforçado no domingo por causa do Enem dos Concursos Ônibus vão funcionar com horário de dia útil e metrô terá uma hora a mais Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 15/08/2024 - 18h57 (Atualizado em 15/08/2024 - 19h14 ) ‌



Metrô funciona de 8h às 20h neste domingo Joel Rodrigues/Agência Brasília - Arquivo

O transporte público do Distrito Federal será reforçado neste domingo (18) devido ao CNU (Concurso Nacional Unificado) , conhecido como “Enem dos Concursos”. Mais de 195 mil pessoas estão inscritas para fazer a prova no DF. O metrô vai funcionar em horário estendido, de 8h às 20h, uma hora além do normal. Já os ônibus , que circulam em áreas com locais de provas, vão rodar com a programação de dias úteis dentro dos horários do certame, desde a chegada da equipe de coordenação ao fim da aplicação.

De acordo com a Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade), as linhas menos utilizadas serão remanejadas para atender demandas pontuais dos serviços com procura maior, para adequar a oferta e a procura das viagens.

Para linhas de regiões que não têm locais de aplicação da prova — Esplanada dos Ministérios, os setores de Indústria e Abastecimento (SIA) e de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan) e o Lago Sul, via Aeroporto — não há mudança no serviço. Os ônibus vão funcionar com o horário normal de um domingo.

Os portões dos locais de prova abrem entre 7h30 e 8h30 para a aplicação da manhã, e na parte da tarde de 13h às 14h. A previsão é que o exame encerre às 18h. O local de prova pode ser conferido na Área do Candidato .

A prova

Inicialmente, as provas seriam em 5 de maio, mas precisaram ser adiadas por conta das enchentes do Rio Grande do Sul. Mais de dois milhões de candidatos se inscreveram para as mais de 6.600 vagas oferecidas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. Devido às adaptações necessárias após quase três meses e meio do adiamento, alguns locais de aplicação tiveram que ser modificados.