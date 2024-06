Brasília |Do R7, em Brasília

TRE-DF arquiva inquérito contra Edinho Silva, ex-tesoureiro de campanha de Dilma Rousseff Investigação tinha sido instaurada no contexto da operação Lava Jato; Edinho é atualmente prefeito de Araraquara, a cerca de 275km de SP

Edinho Silva (PT) é prefeito de Araraquara (SP) (Record News/reprodução - abril/2024)

O TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) arquivou nesta segunda-feira (3) o inquérito contra o ex-tesoureiro da campanha pela reeleição, em 2014, da então presidente Dilma Rousseff, Edinho Silva. A investigação tinha sido instaurada no contexto da operação Lava Jato, a partir da colaboração do empresário Ricardo Pessoa, executivo da UTC Engenharia que, em junho de 2016, foi condenado pelo então juiz federal Sergio Moro a 8 anos e 2 meses de prisão por corrupção e pertinência à organização criminosa.

“O procedimento apurava as doações eleitorais realizadas por empresas à campanha da presidenta Dilma. Sem que as acusações fossem comprovadas, após oito anos de investigações, a Justiça Eleitoral entendeu que a tramitação por tempo indeterminado viola os princípios da duração razoável do processo e da dignidade humana”, afirma o TRE-DF.

Edinho Silva (PT) é atualmente prefeito de Araraquara (SP), município a cerca de 275km de São Paulo. No mês passado, durante agenda na cidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou Edinho diversas vezes. que é cotado para concorrer à presidência do PT.

A eleição para o comando do partido, atualmente ocupado pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), está prevista para ocorrer em março do ano que vem, mas as articulações nos bastidores já começaram.

“A gente precisa de um país que tenha milhões de pessoas com a alma de um Edinho, com a inteligência de um Edinho, com a disposição de dar sem pedir como faz o Edinho.” (Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República)

Segurança pública e economia

Em entrevista exclusiva à jornalista Renata Varandas, da RECORD, transmitida pela RECORD NEWS, em abril, Edinho Silva comentou que o Brasil passa por um processo de municipalização silenciosa da segurança pública e que está ”muito otimista com o Brasil e com a retomada do crescimento da economia” (veja no vídeo abaixo).