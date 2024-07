Três pessoas são presas por aplicarem golpes de falso roubo em comércios de todo o país Quadrilha ligava para comerciantes, fingiam ser de facções e ameaçavam realizar roubo armado Brasília|Do R7, em Brasília 31/07/2024 - 08h47 (Atualizado em 31/07/2024 - 08h47 ) ‌



Três pessoas foram presas no Rio de Janeiro PCDF/Divulgação - 31.07

A Polícia Civil do Distrito Federal em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira (31) três pessoas que aplicavam golpes de falso roubo em comércios de todo o país. A Polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão em Cabo Frio (RJ) e na cidade do Rio de Janeiro. A quadrilha ligava para os comerciantes, descreviam a fachada e a rua do comércio, e alegavam que estavam de frente a loja, armados, pronto para praticar um assalto. Eles coagiam os atendentes a transferirem quantias em dinheiro para impedir a entrada dos criminosos no comércio.

As investigações começaram em abril deste ano, quando a polícia foi acionada para resolver um roubo em andamento em uma agência dos Correios em Taguatinga. Ao chegar ao local, os policiais constataram que, na verdade, estava ocorrendo um golpe, onde os autores simulavam o crime pelo telefone para exigir transferências bancárias.

Nas investigações a polícia identificou que o grupo ligava durante todo o dia para comércios de todo o Brasil, simulando estarem armados em frente aos locais e exigindo as transferências de dinheiro. Eles também fingiam fazer parte de facções criminosas e pesquisavam as fachadas dos comércios na internet para fingir que conheciam o local.

O dinheiro obtido pelo crime eram depositados em contas de pessoas laranjas, que depois direcionavam o valor aos golpistas. O grupo responderá pelos crimes de extorsão, lavagem de capitais e associação criminosa. Juntas, as penas podem chegar a 28 anos de prisão.