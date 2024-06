Brasília |Do R7, em Brasília

Trio fica preso em elevador no Setor Comercial Norte e é resgatado pelos Bombeiros

Bombeiros resgataram três pessoas de elevador (CBMDF/Divulgação )

Três pessoas precisaram ser resgatadas de um elevador na noite desta quarta-feira (5) pelos Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Segundo informações da corporação, o caso aconteceu por volta das 22h, no Setor Comercial Norte, na quadra 05.

Os jovens tinham 20, 21 e 17 anos e estavam dentro do elevador quando o equipamento travou entre o piso térreo e o subsolo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conversou com as vítimas para acalmá-las e iniciar o processo de resgate.

Apesar de dificuldade de acesso, vítimas não se feriram (CBMDF/Divulgação - 05.06.2024)

Segundo a corporação, apesar das dificuldades de acesso, nenhuma das três pessoas saíram feridas.

O local ficou aos cuidados do engenheiro responsável pelo equipamento.