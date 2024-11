‘Trump tem de pensar como um habitante do planeta’, diz Lula sobre questões ambientais Norte-americano retirou EUA de acordo climático em 2017; republicano é conhecido por não considerar mudanças climáticas Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 20h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 20h16 ) twitter

Lula já reconheceu vitória de Trump Ricardo Stuckert/Presidência da República - 1.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (7) que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa participar do combate mundial às mudanças climáticas. O ex-presidente, que superou a democrata Kamala Harris, é conhecido por não considerar as questões ambientais. À frente da Casa Branca entre 2017 e 2021, Trump retirou os EUA do Acordo de Paris logo no primeiro ano de mandato.

A iniciativa é um tratado internacional com compromissos específicos para os países signatários de redução de emissões de gases do efeito estufa. O documento está em vigor desde 2015 e foi assinado por 196 nações. Quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, em 2021, Joe Biden colocou o país de volta no acordo.

“Acredito que o presidente Trump tem de pensar como um habitante do planeta Terra. E se ele pensar como o líder do país mais importante, mais rico do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista bélico, ele tem de ter a noção de que os EUA estão no mesmo planeta que eu estou e que uma ilha com 300 mil habitantes está”, afirmou Lula, em entrevista a um canal norte-americano.

O petista reconheceu a vitória de Trump na quarta-feira (6), dia em que a eleição dele foi confirmada, e desejou “sucesso” ao republicano.

“Todos nós temos de ter responsabilidade na manutenção deste planeta, da Terra. Nós precisamos garantir que o planeta não seja aquecido a mais de 1,5 °C. Precisamos garantir que os rios continuem caudalosos, com águas limpas, que os biomas de todos os países sejam preservados. Esse é um compromisso que eu tenho, não somente como presidente do Brasil, mas como ser humano que habita em um planeta chamado Terra, e que não existe outro lugar para morar”, acrescentou.

