TSE recebe mais de 1,7 mil denúncias de propaganda irregular no segundo turno No primeiro turno, foram apresentadas 88599 denúncias de propaganda irregular Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 27/10/2024 - 14h46 (Atualizado em 27/10/2024 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aplicativo Pardal está disponível desde 16 de agosto Joédson Alves/Agência Brasil - 14/08/2024

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) recebeu até este domingo (27) mais de 1,7 mil denúncias de propaganda irregular de candidatos no segundo turno. As denúncias chegaram por meio do Pardal 2024 do TSE. Ceará é o estado com mais denúncias: 335. Em seguida aparece São Paulo (267). No primeiro turno, foram apresentadas 88599 denúncias de propaganda irregular.

O Pardal Móvel permite que os usuários denunciem propaganda eleitoral irregular, seja na internet ou em outras formas de mídia, utilizando um smartphone ou tablet. A Portaria TSE nº 662/2024 regula a utilização do aplicativo, estabelecendo que denúncias sejam encaminhadas ao juízo eleitoral competente para ação.

Agora, o aplicativo oferece formulários específicos para diferentes tipos de propaganda, como aquelas nas ruas e nas redes. Além disso, é obrigatório incluir uma comprovação mínima para que a denúncia seja processada.

O Pardal Web permite acompanhar o andamento e as estatísticas das denúncias feitas pelo Pardal Móvel. Já o Pardal ADM possibilita a emissão de notificações para candidatos, partidos, federações ou coligações, incluindo um link para que o notificado regularize a situação ou forneça esclarecimentos com documentação.

‌



Disque-Denúncia

No início de agosto, a Corte lançou o Disque-Denúncia “1491″ para denúncias de desinformação durante as eleições. As informações coletadas serão encaminhadas ao órgão competente. Em conjunto, a Polícia Federal lançou um painel com informações sobre investigações criminais em andamento no país, com um espaço para crimes eleitorais.

No painel, não é revelado quem está sendo investigado, mas é possível ver quais são os crimes investigados, a concentração por cidade, por município, por região do país. As atualizações são diárias.