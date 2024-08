TST elege Aloysio Corrêa da Veiga como presidente da corte Aloysio Corrêa da Veiga formou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 12/08/2024 - 18h39 (Atualizado em 12/08/2024 - 19h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ministro comandará o TST após eleição Divulgação/TST - 12.08.2024

O Tribunal Superior do Trabalho elegeu, nesta segunda-feira (12), o ministro Aloysio Corrêa da Veiga como presidente da corte e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O ministro Mauricio Godinho Delgado será o vice-presidente, e o ministro Vieira de Mello Filho será o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. A votação normalmente é secreta, mas houve um consenso prévio sobre os três nomes, eleitos por aclamação. A posse ocorrerá em 10 de outubro.

“Precisamos firmar nossa vocação para que nossas decisões tenham estabilidade e segurança. Também é importante a autonomia da vontade e da busca de soluções consensuais para os conflitos trabalhistas, bandeira que já vem conduzindo à frente da Vice-Presidência do TST”, disse o futuro presidente da corte.

Posse do ministro ocorrerá em 10 de agosto Divulgação/TST - 12.08.2024

Aloysio Corrêa da Veiga formou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Entrou na magistratura em 1981, como juiz do trabalho substituto da 1ª Região (Rio de Janeiro). Em 1984, foi promovido, por merecimento, a juiz do Trabalho e presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. Em 1997, ele foi promovido para o cargo de desembargador do TRT da 1ª Região (RJ) e passou a presidir a 6ª Turma daquele Tribunal Regional. Permaneceu no TRT até 2004, quando foi empossado ministro do TST.

Ele ainda é professor Honoris Causa da Universidade Católica de Petrópolis. E membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Academia Paulista de Letras Jurídicas, da Academia Petropolitana de Letras e da Academia Petropolitana de Letras Jurídicas. Atualmente, estava como vice-presidente do TST para o biênio 2022/2024.

Publicidade