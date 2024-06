Túnel Rei Pelé, no DF, será interditado para aplicação de asfalto a partir desta segunda Obra ocorre a partir da entrada do túnel até o viaduto da EPTG (Estrada Parque Taguatinga) até sexta-feira (28)

Alto contraste

A+

A-

O Túnel Rei Pelé, em Taguatinga (DF), será interditado para manutenção ao longo desta semana. O local ficará fechado 23h às 4h para revitalização do asfalto e aplicação de massa asfáltica no trecho entre a passagem subterrânea e o viaduto da EPTG (Estrada Parque Taguatinga). A interdição ocorre a partir desta segunda-feira (24) até sexta-feira (28).

O comunicado foi feito pelo DER-DF (Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal). De acordo com o órgão, entre segunda e terça, o túnel ficará fechado no sentido Plano Piloto. Na quarta e sexta, o bloqueio ocorrerá no sentido oposto.

Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF, após a aplicação do asfalto, o trecho também será sinalizado vertical e horizontalmente.

Inauguração do trecho

O Túnel Rei Pelé foi inaugurado em junho de 2023 pelo governo, e pelo menos 135 mil motoristas circulam diariamente no centro de Taguatinga. O conjunto das ações totalizaram R$ 300 milhões de investimento. Na passagem subterrânea, é permitido apenas o tráfego de veículos com altura máxima de 3,4 metros.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro