Uruguaio Lucas Cary traz seu pop inovador a Brasília com duas apresentações Premiado com projeto coletivo e depois em carreira solo, cantor uruguaio faz fusão de tipos musicais que chama atenção Brasília|Do R7, em Brasília 26/11/2024 - 10h17 (Atualizado em 26/11/2024 - 10h17 )

Cantor uruguaio Lucas Cary Divulgação

O cantor, compositor e produtor uruguaio Lucas Cary, conhecido pela habilidade em mesclar diversos gêneros e pelas narrativas envolventes, fará duas apresentações em Brasília. Nesta terça-feira (26/11), das 19h às 20h, ele se apresentará no Instituto Cervantes (SEPS 707, Asa Sul), e na quarta-feira, das 19h30 às 22h, no Inverso Bar (CLN 211, Bloco A, loja 20).

Imerso no mundo da música desde cedo, Lucas Cary se destacou inicialmente com seu projeto Ángel, lançando o EP “Ángel” (2018) e o LP “19 21” (2021). Com essas obras, ele se apresentou nos principais palcos do Uruguai e recebeu duas indicações ao Graffiti Awards de Música Uruguaia, estabelecendo as bases para sua carreira solo no pop.

Veja recados de Lucas Cary:

Em 2023, como artista solo, ele lançou sete singles, com destaque para “Cine Francés”, que lhe rendeu o Prêmio Graffiti de Melhor Single Pop 2024. Essa canção faz parte de seu primeiro álbum solo, “Cuando Estabas Cerca” (2024), uma fusão de pop, bossa nova, música indie e urbana que consolida sua identidade artística.

A estreia oficial de “Cuando Estabas Cerca” na Sala Hugo Balzo do Auditório Nacional de SODRE (Teatro Nacional do Uruguai) foi um sucesso, com ingressos esgotados.

