Veja mudanças no trânsito nesta terça-feira para jogo do Brasil X Peru Mudanças começaram a partir das 23h59 de segunda-feira; a partida está marcada para 21h45 desta terça, no Mané Garrincha Brasília|Do R7, com informações Agência Brasília 15/10/2024 - 08h53 (Atualizado em 15/10/2024 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Detran e PMDF vão atuar orientando a população

O trânsito na região central de Brasília passará por mudanças nesta terça-feira (15) devido ao jogo da Seleção Brasileira contra o Peru. As alterações visam melhorar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos torcedores durante a partida de futebol. O jogo está marcado para às 21h45 desta terça-feira, na Arena BRB Mané Garrincha. Os portões serão abertos às 19h para os torcedores e a expectativa de público é de pelo menos 70 mil pessoas.

Os motoristas que transitam na área deverão redobrar a atenção, pois haverá sinalização especial para facilitar o acesso e o fluxo de veículos. Serão estabelecidos diversos pontos de travessia de pedestres, além de ações para coibir o estacionamento irregular ao redor do estádio.

Mudanças no trânsito começam antes do jogo Detran/Divulgação - arquivo

Na Via N1, altura do Planetário, será implantado um ponto de travessia de pedestres. A via que contorna a Arena BRB receberá atenção especial, com equipes dedicadas à sinalização e à fiscalização do estacionamento em locais proibidos, especialmente nas proximidades do Colégio Militar de Brasília e do estacionamento rotativo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dispersão

A dispersão dos torcedores após o jogo ocorrerá entre 22h45 e 1h, na Via N1, nas proximidades do estacionamento leste do estádio. Três faixas de rolamento serão liberadas para facilitar o acesso à Via N2 e a saída dos veículos. A rotatória da 5ª Delegacia de Polícia e a rotatória de acesso ao autódromo estarão fechadas. Além disso, o fluxo na Via Contorno do ENB será direcionado em sentido único na Curva do Chinelo e no Cine Drive-in.

‌



Semáforos em pontos estratégicos, como na interseção da SRPN com a Via N1 e na saída do estacionamento do Buriti, funcionarão em modo intermitente para facilitar o trânsito durante o evento.

Diversos espaços serão liberados para passagem de pedestres

Guinchos estarão posicionados ao longo da Via Contorno do estádio, e uma equipe será designada para a área do SRPN (Setor Recreativo Parque Norte), nas proximidades da Procuradoria-Geral do DF.

‌



O Detran-DF recomenda que os motoristas evitem estacionar em áreas não permitidas e fiquem atentos às orientações da equipe de trânsito.

Reforço na segurança

O evento será monitorado com cerca de 600 câmeras do Centro de Comando e Controle da Arena BRB, somadas às câmeras do Programa de Videomonitoramento Urbano, do Centro Integrado de Operações. Eventuais ocorrências serão direcionadas à 5ª Delegacia da Polícia Civil (PCDF).

‌



A Polícia Militar (PMDF) reforçará o policiamento nas áreas interna e externa do estádio, acompanhando também todos os deslocamentos das delegações. A área central de Brasília receberá reforço policial, em especial nos setores Hoteleiro Norte e de Divulgação Cultural, na Zona Cívico-Administrativa, entre outros pontos e vias afetadas.

As ações de trânsito ficarão a cargo do Departamento de Trânsito. O Corpo de Bombeiros fiscalizará as ações de prevenção contra incêndio e pânico, mantendo viatura de prontidão ao lado do efetivo do BPChoque da PMDF. Empresas privadas realizarão os serviços de segurança privada, de brigadistas e de atendimento pré-hospitalar.

Serão realizadas revistas nos torcedores. Não será permitida a entrada e permanência de sinalizadores, fogos de artifício, artefatos explosivos, capacetes, garrafas e copos de vidro ou similares, guarda-chuvas, carrinhos de bebê, frascos de perfume, cigarros, vapers, materiais perfurocortantes, drones não autorizados, entre outros. Também ficam vedados cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas.