Veja quem são os alvos de prisão na operação da PF sobre espionagem ilegal na Abin

‌



A+

A-

Além de prisões, PF realiza buscas em endereços dos alvos Arquivo/Polícia Federal

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (11) cinco mandados de prisão no âmbito das investigações sobre um suposto esquema de espionagem ilegal dentro da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Entre os alvos, está o militar Giancarlo Gomes Rodrigues, que trabalhava como assessor do então diretor da Agência, o atual deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Em janeiro deste ano, os agentes federais encontraram um computador da Abin e celulares na casa de Rodrigues, na primeira fase da investigação.

Além de Rodrigues, o agente da PF Marcelo Araújo Bormevet, o ex-assessor do Ministério das Comunicações do governo Bolsonaro, Mateus Sposito, e Richards Dyer Pozzer foram presos. Os agentes ainda tentam cumprir um quinto mandado de detenção, além de realizarem buscas em sete endereços. A ação policial ocorre nas cidades de Brasília (DF), Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Salvador (BA) e São Paulo (SP). O R7 tenta contato com as defesas, e o espaço permanece aberto.

Veja perfis dos alvos

Giancarlo Gomes Rodrigues

É militar do Exército Brasileiro e, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocupava um cargo de assessor na Abin. Durante a primeira fase das investigações, em janeiro deste ano, a PF apreendeu um computador que pertencia à agência. A reportagem também apurou que o militar estava cedido para a Abin durante a gestão do então diretor-geral da agência Alexandre Ramagem (PL-RJ). Ele exercia o cargo de assessor. A mulher dele, que não foi alvo da operação, é servidora da Abin.

PF apreendeu computador da Abin, outros equipamentos e arma Polícia Federal/Divulgação - 29.01.2024

Mateus Sposito

Atuava como assessor no Ministério das Comunicações durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e assumiu a Coordenação de Vídeo da Presidência da República no início de 2019 até o final de 2022.

Publicidade

Marcelo Araújo Bormevet

Marcelo Araújo Bormevet é agente de PF desde 2005. Atualmente está suspenso de exercer suas funções públicas, em virtude de decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida em 25 de janeiro de 2024, relacionada com a investigação sobre a “ABIN paralela”. Em abril deste ano, a Abin confirmou que CGU (Controladoria-Geral da União) abriu uma investigação contra Bormevet, por se ausentar do serviço por mais de 60 dias entre os anos de 2021 e 2022, quando estiveram cedidos à Abin. O agente também atuou como segurança do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, em 2018.

Richards Dyer Pozzer

Foi indiciado no relatório final da CPI da Pandemia, realizada no Senado em xxx, apara apurar supostas condutas ilegais do então governo Bolsonaro durante a emergência da Covid-19. Segundo o texto, o homem é identificado como “artista gráfico” era suspeito de disseminar fake news, e acabou indicado por incitação ao crime.