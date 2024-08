Viagra e 10 mil munições são apreendidos dentro de carga de açúcar em rodovia do DF Auditores da Secretaria de Economia dizem que itens levados em carreta custavam R$ 200 mil Brasília|Do R7, em Brasília 20/08/2024 - 20h10 (Atualizado em 20/08/2024 - 20h36 ) ‌



Munições estavam escondidas em açúcar Reprodução/SEEC - 19.08.2024

Auditores da Secretaria de Economia do Distrito Federal apreenderam na segunda-feira (19) uma carreta na BR-020 que levava comprimidos de viagra e 10 mil unidades de munição escondidas em uma carga de 31 toneladas de açúcar.

As mercadorias foram encontradas durante uma fiscalização de rotina. As munições foram identificadas e encaminhadas à Polícia Civil do DF, que vai investigar se há ligação dos projéteis com outros crimes. A secretaria estima que o valor total da carga levada pela carreta seja de no mínimo R$ 200 mil.

“Com essa base de cálculo, o crédito tributário (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços e multas) está avaliado em torno de R$86 mil”, explica o coordenador de Fiscalização Tributária da pasta, Silvino Nogueira Filho.

Outras apreensões

Além do episódio envolvendo a carreta de açúcar, a Secretaria de Economia identificou mais irregularidades em outras fiscalizações nos últimos dois dias. O valor estimado dos produtos apreendidos pela pasta é de cerca de R$ 750 mil, com crédito tributário de R$ 350 mil.

‌



Na BR-060, uma carga de som automotivo de valor aproximado de R$ 47 mil (com crédito tributário de R$ 23 mil) foi apreendida por falta de documentação fiscal.

Além disso, a secretaria informou ter apreendido com transportadoras do DF estofados, suplementos alimentares, confecções, panelas e calçados com documentação, itens com valor estimado de R$ 147 mil (com crédito tributário de R$ 83 mil).

‌



No Setor de Diversões Sul, ao menos 3 mil óculos de sol e armações de grau foram apreendidos. A estimativa é de que o valor seja de R$ 156 mil e o crédito tributário, de aproximadamente R$ 67 mil.

Rações para cães, gatos e frangos irregulares foram encontrados em abordagem em Samambaia e Santa Maria, e o cálculo estimado das carretas de ração é de cerca de R$ 115 mil, com crédito tributário de R$ 55 mil.

Segundo a Secretaria de Economia, os produtos encontrados entrariam em circulação no mercado com notas fiscais irregulares, erros de registro e informações falsas que seriam usadas para sonegação de impostos.