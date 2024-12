Viatura do Corpo de Bombeiros é furtada durante atendimento O veículo, uma caminhonete Mitsubishi L200, foi abandonado no Entorno do Distrito Federal Brasília|Anna Luísa Praser, da RECORD 08/12/2024 - 19h43 (Atualizado em 08/12/2024 - 19h47 ) twitter

CBMDF diz que, a princípio, veículo não foi danificado Divulgação/CBMDF - 8.12.2024

Uma viatura do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi furtada na madrugada desse domingo (8), enquanto os militares atendiam a uma ocorrência na DF-459, sentido Samambaia, uma região administrativa da capital federal. O veículo foi levado durante uma grave ocorrência, em que foram necessárias quatro viaturas para o resgate. O equipamento, uma caminhonete Mitsubishi L200, foi furtado durante o atendimento às vítimas. O militar que conduzia a caminhonete estava fora do veículo, fazendo a sinalização da via.

Após o furto, a Polícia Militar foi acionada. A viatura foi localizada, horas depois, abandonada no Bairro Jardim América IV, em Águas Lindas de Goiás, cidade do Entorno do DF. Câmeras de segurança registraram o momento em que os ladrões se deslocavam sentido ao Entorno.

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, o equipamento aparentemente não foi avariado. Não há confirmação de ninguém preso. A Polícia Militar de Goiás disse que não vai comentar o caso.

Sobre o acidente

Um homem de 33 anos morreu e uma mulher, de 36 anos, ficou ferida, depois que o carro em que estavam, um Renault Logan, colidiu com um poste. O acidente foi na DF 459, sentido Samambaia. As duas vítimas ficaram presas às ferragens.

O motorista teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O óbito foi declarado no local. Já a passageira foi socorrida ao Hospital Regional de Ceilândia com ferimentos no crânio. Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente.