Victor e Léo, Menos é Mais, Innova Summit e festival do café animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne outros eventos pagos e gratuitos para o público de todas as idades; confira

Veja o que fazer em Brasília (Arte/ R7)

O Distrito Federal está com programação cultural diversificada durante todo o mês de junho. O R7 preparou uma lista de eventos pagos e gratuitos para os brasilienses curtirem este fim de semana. As atividades começam a partir desta quinta-feira (13).





Shows animam o fim de semana do DF (Reprodução/Instagram @ menosemais e @victoreleo)





Churrasquinho Menos é Mais





A segunda edição do churrasquinho do grupo Menos é Mais acontece neste sábado (15) na Arena BRB. Serão 4 horas de pagode com participações de outros artistas em um palco em 360°.





Onde: Arena BRB- Mané Garrincha

Quando: sábado (15)

Horário: 14h

Valor: a partir de R$ 161





Victor e Léo

Após uma pausa de cinco anos, os irmãos Victor e Léo se apresentam em Brasília com a tour “Nossa História Não Termina Aqui”. Os fãs poderão ouvir os principais sucessos da dupla durante o show, incluindo hits como “Borboletas,” “Fada,” “Vida Boa,” “Amigo Apaixonado” e “Deus e Eu no Sertão”.





Onde: Arena BRB - Mané Garrincha

Quando: sábado (15)

Horário: 16h

Valor: a partir de R$ 50

Festival também terá comida e música ao vivo (Reprodução/Instagram @capitalexpocoffeee)





Capital Expo Coffe





Para os amantes de café, Brasília recebe a 2º edição do Capital Expo Coffee entre 14 e 16 de junho. O evento reunirá gastronomia, arte, música, palestras e muitas degustações. A entrada é gratuita.





Onde: DF Plaza - Águas Claras

Quando: sexta(14), sábado (150 e domingo (16)

Horário: sexta e sábado das 10h às 22h; domingo das 14h às 20h

Valor: gratuito





Fest Rock

Brasília vai reunir 20 bandas autorais de rock para shows gratuitos na Torre de TV neste fim de semana. O “Fest Rock” é uma homenagem ao Dia Nacional do Rock Brasiliense, comemorado em 27 de março. A entrada é gratuita





Onde: Torre de TV-Eixo Monumental

Quando: sábado (15) e domingo (16)

Horário: sábado das 16h às 23h; domingo das 15 às 22h

Valor: gratuito





Fun festival

Com uma noite recheada de pop e atração internacional, o Fun Festival recebe os cantores Vitor Kley, Lagum e a banda Boyce Avenue nesta sexta-feira (14). No sábado (15) a música fica por conta da dupla César Menotti e Fabiano e o cantor Leonardo.





Onde: Fun Festival

Quando: sexta (15) e sábado (14)

Horário: 18h

Valor: sexta R$ 157; sábado R$ 137









Inova Summit

Brasília é palco da 4º edição do Inova Summit entre os dias 12 e 14 de junho. A atração é uma das maiores conferências de inovação e geração de negócios da América Latina. O evento ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães com expectativa de atrair 30 mil pessoas, reunir 150 startups e gerar R$ 150 milhões em negócios.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: quinta (13) e sexta (14)

Horário: 14h

Valor: gratuito





Festival Super Jazz

O Festival “SuperJazz” chega a Brasília para celebrar o Jazz e a música afro brasileira. O evento ocorre nos gramado do Centro Cultural Banco do Brasil todas as quartas-feiras até 24 de julho. A programação reunirá diversos artistas e DJs.





Onde: CCBB

Quando: 12 de junho a 24 de julho

Horário: 17h às 19h45

Valor: gratuito

Festival acontece em vários restaurantes do DF (Reprodução/Instagram @cafeumchero e papricaburger)





2° Festival Burger Gourmet

Em comemoração ao Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio, a “2ª edição do Burger Gourmet” está em Brasília até 23 de junho. Ao todo, o festival terá 30 estabelecimentos gastronômicos com menus de R$ 39,90 e R$ 49,90. A ideia é trazer opções acessíveis e saborosas aos fãs do sanduíche.

Onde: Casa Baco, Véi Chico, Canton, Café e um Chêro (Conferir locais no site do evento)

Quando: até 23 de junho

Valor: R$ 39,90 (Tradicional) e R$ 49,90 (Plus)

Exposições são gratuitas (Divulgação/CCBB e Espaço Cultural Renato Russo)





Silenciado pelo Destino

A exposição ”Silenciado pelo Destino” estreia no Espaço Cultural Renato Russo nesta sexta-feira (14). A mostra explora a jornada pessoal do artista grafiteiro Rafael Santos. Ele é surdo e utiliza a arte como um meio de expressão. A mostra destacará as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência auditiva.





Onde: Galeria Rubem Valetim - Espaço Cultural Renato Russo

Quando: até 7 de julho

Horário: terça a domingo das 10h às 20h

Valor: gratuito





‘Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak’

Com uma mostra de 120 fotografias do fotógrafo japonês Hirmo Nagakura, o CCBB recebe a exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”, que mostra imagens da viagem do artista às aldeias e comunidades na Amazônia.

Onde: CCBB

Quando: de 13 a 23 de junho

Horário: 9h às 21h

Valor: gratuito





Brasília além dos Palácios

O Superior Tribunal de Justiça está com a exposição “Brasília Além dos Palácios”, do artista visual Jeff Duprado. A mostra reúne técnicas de aquarela de papel e óleo sobre tela, retratando as paisagens cotidianas que compõem a identidade da capital federal. A exposição fica aberta até 3 de julho.

Onde: Edifício dos Plenários - STJ

Quando: segunda a sexta

Horário: 9h às 19h

Valor: gratuito









Cantor fará tributo em homenagem a Tom Jobim (Divulgação/ Danilo Caymmi)





Tributo ao Mestre

Na noite desta sexta-feira (14), o Complexo do Choro recebe o cantor e compositor Danilo Caymmi para homenagear o seu pai Dorival Caymmi e Tom Jobim. O artista compôs grandes sucesso brasileiros como Andança”, “Casaco Marrom”, “O Bem e o Mal” e “O que é o Amor”.





Onde: Complexo Clube do Choro

Quando: sexta(14)

Horário: 20h30

Valor: R$ 50 (meia-entrada)

Eventos ocorrem para o público de todas as idades (Divulgação/Sei e Happyland)





Happy Land

O Parque de diversões Happy Land ficará na cidade até domingo (16). A atração é inspirada na Disney e tem espetáculos teatrais, pista de patinação, musicais, além de uma vila gastronômica.





Onde: Estacionamento do Estádio Arena BRB Mané Garrincha

Quando: até domingo (16)

Horário: 16h30 às 20h30

Valor: a partir de R$ 60





Torneio Sand Series Brasília

O campeonato mundial de beach tennis San Series acontece em Brasília neste fim de semana. O evento reunirá atletas campeões e amadores. A chave principal será disputada entre quinta-feira e sábado na modalidade feminina e masculina. O público pode prestigiar o torneio até domingo, dia do encerramento do evento.





Onde: Arena BRB

Quando: até domingo (16)

Horário: 9h









Circuito de Rua

Neste domingo (16) ocorre a primeira etapa do Circuito de Rua do Distrito Federal. A largada da prova será às 7h no Pistão Sul, em Taguatinga. Serão dois percursos de 5 km e 10 km. Podem participar pessoas a partir dos 14 anos de idade. As inscrições estão abertas e a premiação será em dinheiro.





Onde: Pistão Sul

Quando: domingo (16)

Horário: largadas às 7h

Valor: a partir de R$ 37,50





*Sob supervisão de Fausto Carneiro