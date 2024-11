Vídeo: asfalto cede e carro afunda em buraco durante temporal em Brasília Imagens mostram o momento em que o veículo estacionado na 310 Norte é engolido por cratera que se forma durante a chuva Brasília|Do R7 19/10/2024 - 16h57 (Atualizado em 19/10/2024 - 21h34 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Carro foi engolido por buraco que se abriu no asfalto Reprodução / RECORD - 19.10.2024

Um carro foi engolido por uma cratera que se abriu no chão durante um temporal na tarde deste sábado (19) em um estacionamento na 310 Norte, em Brasília. Não havia ocupantes no veículo e ninguém se feriu.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que o carro é tragado pelo buraco que se forma com a chuva. Nas imagens, é possível ver que o chão começou a ceder sob o veículo que afundou rapidamente, até tombar de lado. “Olha lá, vai cair”, afirma a pessoa que fez a gravação.

A proprietária do veículo, Zelinalda Brasil, conta que parou no estacionamento por volta das 14h e retornou ao veículo uma hora depois. “Quando eu voltei, estava nessa situação, com o carro dentro do buraco”, diz.

Segundo a tenente Tahan, do CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), a área passou por uma obra recente de captação de águas pluviais e o incidente foi causado por um assoreamento. Ainda há risco no local próximo ao buraco, e área está isolada pela Polícia Militar e pelo Detran.

Chuva

O Distrito Federal está sob alerta amarelo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) com perigo potencial de chuvas intensas até domingo às 12h, além de previsão de até 50 mm/dia e ventos intensos de 60km/h. Apesar disso, o instituto prevê baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e alagamentos, mas orienta a população a adotar alguns cuidados, como, em caso de chuvas com relâmpagos, não tentar se abrigar embaixo de árvores ou estruturas metálicas.

De acordo com o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, na região central de Brasília já choveu cerca de 6% acima do esperado para o mês inteiro. “Estava seco, com mais de 160 dias sem chuva, e agora a chuva chegou de vez”, disse. Em outras estações de medição do Instituto, as chuvas ainda não bateram o esperado para o mês.