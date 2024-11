Vídeo: atendente dá cadeiradas em homem que tenta assaltar farmácia no Distrito Federal Caso aconteceu na quadra 317 de Santa Maria na tarde de sábado; PM foi acionada, mas não encontrou suspeito Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 11h25 (Atualizado em 28/10/2024 - 11h35 ) twitter

As câmeras de segurança de uma farmácia no Distrito Federal registraram o momento em que um homem é afugentado a cadeiradas por uma funcionária do estabelecimento ao tentar assaltar o local usando um facão. No vídeo é possível ver o momento em que duas atendentes estão atrás do caixa da loja, quando o criminoso entra na farmácia com a arma.

Mulher deu golpes com a cadeira no criminoso Vídeo cedido à RECORD/Divulgação 26.10.2024

Ele tenta se aproximar, mas uma das funcionárias levanta uma cadeira de madeira e o golpeia. O criminoso se afasta e a funcionária dá um segundo golpe, que chega a atingir um dos computadores do caixa. O homem então foge do local, e a funcionária ainda o persegue.

Depois do ocorrido, as atendentes ligaram para a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), que chegou a fazer uma varredura nas áreas próximas, mas não conseguiu localizar o criminoso.