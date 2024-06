Vídeo: Barroso e Moraes usam óculos de realidade virtual e ‘visitam’ Amazônia No STF, ministros participaram da abertura da exposição ‘Amazônia Viva’, uma experiência imersiva pela região do Rio Tapajós

Ministros usam óculos de realidade virtual (Reprodução/Gabriela Coelho)

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes usaram nesta quarta-feira (4) óculos de realidade virtual para fazer uma imersão na Floresta Amazônica. Os dois participaram da abertura da exposição “Amazônia Viva”, que proporciona uma experiência imersiva pela região do Rio Tapajós (AM).

O ministro Alexandre de Moraes classificou a experiência como “muito boa” e Barroso, como “maravilhosa” e um “trabalho extraordinário”. “Você se sente dentro da floresta amazônica, com a sua vegetação exuberante, extraordinária, com os pássaros, com a fauna, com os igarapés. A Amazônia é um dos maiores ativos brasileiros, e nós precisamos ter consciência disso, preservá-la na melhor forma e encontrar mecanismos de sustentabilidade para os 25 milhões de pessoas que vivem lá. Um equipamento extraordinário, você sente até cheiro”, disse Barroso.

Com dez minutos de duração, a “Amazônia Viva” usa filmagens em 360° para desvendar um dos lugares mais importantes do planeta. A obra trata da preservação da Amazônia, da riqueza e da diversidade desse bioma e da defesa dos direitos dos povos indígenas. A viagem virtual é guiada pela cacica Raquel Tupinambá — da comunidade de Surucuá, onde também é respeitada liderança indígena.

Em janeiro de 2023, a produção ganhou o prêmio de filme de realidade virtual 360° no Festival de Cinema “Barcelona Planet” — evento internacional que propõe mostrar o que há de inovação no cinema independente pelo mundo. A exposição foi trazida ao STF por iniciativa da Secretaria de Relações com a Sociedade.

