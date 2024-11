Vídeo: Casa pega fogo em Ceilândia, no DF, na manhã deste sábado Bombeiros foram acionados e apagaram as chamas; ninguém ficou ferido Brasília|Do R7 16/11/2024 - 12h34 (Atualizado em 16/11/2024 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Incidente foi em Ceilândia Norte Reprodução/CBMDF - 16.11.2024

Uma casa pegou fogo na manhã deste sábado (16) em Ceilândia Norte, no Distrito Federal. Segundo o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF), o chamado aconteceu por volta de 9h30. No local, as equipes encontraram a residência em chamas e bastante fumaça. Ninguém se feriu.

“Imediatamente, as guarnições desenvolveram linhas de mangueiras e realizaram um ataque direto às chamas, que culminou com a rápida extinção do incêndio”, afirma a corporação. Veja acima um vídeo do atendimento.

Ainda segundo os bombeiros, os agentes fizeram o rescaldo — ação de apagar focos de fogo remanescentes e impedir que as chamas reacendam — para “evitar uma possível reignição”.

O CBMDF não tem informações sobre o que causou o fogo, e a perícia foi acionada.