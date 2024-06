Vídeo: Criança de dois anos é atropelada no DF e motorista foge do local Caso é investigado pela polícia; criança chegou a ser internada na UTI pediátrica, mas já recebeu alta

Criança foi atropelada na última quinta (Reprodução/Record)

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motorista atropelou uma criança de dois anos no Distrito Federal e fugiu do local. O caso aconteceu no Núcleo Rural Rajadinha 2, no Paranoá, na última quinta-feira (30). Pelo vídeo é possível identificar as duas crianças brincando na rua quando o carro passa e atinge a menor delas, fugindo do local logo depois (veja abaixo).

Segundo boletim de ocorrência registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), a criança, de dois anos e oito meses, foi levada ao Hospital do Paranoá, e depois transferiada ao Hospital de Base devido à gravidade das lesões na região do Crânio. A criança foi internada na UTI (unidade de terapia intensiva) pediátrica e recebeu alta médica no último domingo.

De acordo com a última atualização da polícia civil, divulgado nesta terça-feira (4), a criança recebeu alta e foi enviada pelos médicos para se recuperar em casa.

O motorista responsável pelo atropelamento se apresentou espontaneamente na sexta (31) na delegacia de Polícia do Paranoá. Acompanhado do advogado, o homem afirmou não ter visto a vítima atravessar e acrescentou que as condições de iluminação da via o impediram de ver a criança.

O carro conduzido pelo homem foi levado para exame pericial pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. O passageiro que estava acompanhando o motorista no veículo também foi identificada e será ouvida na tarde de hoje como testemunha do episódio.