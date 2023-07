Vídeo em que senador grita com funcionário de companhia aérea circula nas redes sociais Alan Rick alega que o episódio ocorreu no início do ano passado; empresa confirmou que imagens são antigas Vídeo em que senador grita com funcionário de companhia aérea circula nas redes sociais

A- A+

Parlamentar pediu desculpas pela 'grosseria' Material cedido/R7 - Arquivo

Um vídeo em que o senador Alan Rick (União Brasil-AC) grita com um funcionário da companhia aérea Latam, no Aeroporto de Brasília, circula nas redes sociais nesta quinta-feira (20). Em nota, o parlamentar afirmou ao R7 que o episódio ocorreu no início do ano passado. Ele admite que "foi grosseiro" e pede desculpas (leia a íntegra da nota ao fim da reportagem).

Nas imagens, Rick alega que perdeu o voo porque a empresa alterou o portão de embarque diversas vezes. Em um dos momentos, o senador chega a bater os punhos na mesa de apoio e dizer ao funcionário que "o respeite".

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

Ao R7, a Latam confirmou que as imagens não são desta quinta (20). "A companhia reforça que repudia veementemente qualquer tipo de ofensa e reitera que, qualquer opinião que contrarie o respeito, não reflete os valores e os princípios da empresa", escreveu.

Nota do senador Alan Rick

"Sobre o vídeo que circula nesta quinta-feira, 20, esclareço que é um recorte de um lamentável episódio ocorrido no início do ano passado. Estava esperando o horário do meu voo em Brasília e a cia. aérea alterou por várias vezes o portão de embarque. Tive que correr o aeroporto todo pra tentar embarcar. Quando cheguei, o rapaz informou que não podia mais embarcar e naquele momento, não deu a devida atenção à situação. Eu tinha agendas importantes e inadiáveis.

Humano que sou, admito que fiquei nervoso e fui grosseiro. Errei, me desculpei e reitero meu pedido de desculpas pelo erro.

Lembro que temos literalmente “brigado” com as companhias aéreas por causa do péssimo serviço oferecido aos acreanos. Já fiz várias reuniões com Gol, Latam e também com a Azul Linhas Aéreas para melhor atender aos acreanos.

Já perdemos voos por culpa das companhias aéreas, sofremos atrasos que atrapalham a vida e o trabalho das pessoas.

Infelizmente, na política, há os adversários que jogam limpo e os que jogam sujo. Esse jogo de tentar manchar a imagem dos outros não é o meu. Mas como diz minha mãe, dona Gorete: 'O mal por si só se destrói'."